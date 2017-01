Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

1. Wnioskodawca dołącza do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, zobowiązanie opiekuna do zorganizowania i przeprowadzenia stażu dla wnioskodawcy.

2. Wniosek wraz z zobowiązaniem opiekuna mogą być złożone w postaci elektronicznej.

3. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności zobowiązania opiekuna, złożonego zgodnie z ust. 2, organ prowadzący postępowanie może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia oryginału tego zobowiązania.

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące:

1) rodzaju stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) imienia (imion) i nazwiska wnioskodawcy;

3) terminu, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) okresu, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

5) obowiązków, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

6) imienia (imion) i nazwiska opiekuna;

7) kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu.

5. W przypadku gdy opiekun jest członkiem stowarzyszenia zrzeszającego przewodników górskich lub innej jednostki zatrudniającej przewodników górskich, wnioskodawca może nawiązać, w ramach zorganizowania i przeprowadzenia stażu, stosunek prawny z tym stowarzyszeniem lub z tą jednostką.