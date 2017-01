§ 27.

Stronica rejestru topografii układów scalonych zawiera:

1) numer prawa z rejestracji;

2) numer zgłoszenia;

3) datę zgłoszenia;

4) datę wprowadzenia topografii lub układu scalonego zawierającego taką topografię do obrotu, jeżeli miało to miejsce przed datą zgłoszenia topografii do rejestracji;

5) datę wydania decyzji o rejestracji;

6) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym zamieszczono ogłoszenie o rejestracji topografii;

7) rubryki.