§ 6.

Jednostka centralna wykonuje swoje zadania przez:

1) aktywizowanie partnerów KSOW na poziomie krajowym;

2) administrowanie na poziomie krajowym stroną internetową KSOW, zwaną dalej „portalem KSOW”, oraz innymi internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;

3) prowadzenie bazy danych:

a) partnerów KSOW,

b) lokalnych grup działania, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

c) przykładów projektów realizujących priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „Programem”

– i jej umieszczenie na portalu KSOW;

4) przygotowywanie własnych operacji i ich realizowanie na poziomie krajowym w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

5) opracowanie, we współpracy z podmiotami realizującymi dwuletnie plany operacyjne, trzech informacji o realizacji tych planów, obejmujących trzy pierwsze półroczne okresy realizacji każdego z tych planów, i co dwa lata sprawozdania z ich realizacji oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania;

6) udział w działaniach podejmowanych przez ESROW i sieci działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerów tych sieci;

7) opracowanie regulaminów organizacyjnych grupy roboczej i grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz organizowanie posiedzeń tych grup.