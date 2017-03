Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 72;

2) w art. 75:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Obowiązki, o których mowa w art. 73, nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa:”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Obowiązki, o których mowa w art. 73 i art. 74, nie powstają w przypadku nabywania akcji:”;

3) w art. 76 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73, mogą być nabywane wyłącznie:”;

4) w art. 79:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74:”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74, nie może być również niższa od:”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Cena proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1–3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.”;

5) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wezwań, o których mowa w art. 73, art. 74 oraz art. 91 ust. 6, warunki nabywania akcji w wezwaniach oraz szczegółowy sposób ich ogłaszania. Rozporządzenie powinno określać taką treść wezwań, która, w zależności od charakteru i celu wezwania, daje możliwość właściwej oceny warunków transakcji oraz kształtować warunki nabywania akcji w wezwaniach przy zapewnieniu zrównania uprawnień podmiotów odpowiadających na te wezwania.”;

6) w art. 89 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69;”;

7) w art. 97 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73 i art. 74,”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w wezwaniu, o którym mowa w art. 73, art. 74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79,”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,”.