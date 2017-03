§ 6.

1. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym:

1) dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika do kształcenia specjalnego jedną opinię sporządza rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia specjalnego;

2) jednej opinii językowej zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

2. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej do przedmiotu przyroda nauczanego w klasie IV szkoły podstawowej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym:

1) dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, po jednej z zakresu biologii i geografii, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika do kształcenia specjalnego co najmniej jedną opinię sporządza rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia specjalnego;

2) jednej opinii językowej zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

3. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci elektronicznej jest uzyskanie czterech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym:

1) dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, z tym że opinie merytoryczno-dydaktyczne zawierają ponadto ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 4 ust. 2;

2) jednej opinii językowej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2;

3) jednej opinii rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia specjalnego, zawierającej szczegółową ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 4 ust. 2 i 3.

4. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę koncepcji opracowania podręcznika, o której mowa w § 7 ust. 4, w szczególności rozkładu i uwzględnienia treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika.

5. W przypadku podręcznika, o którym mowa w § 2 ust. 4, opinii merytoryczno-dydaktycznej rzeczoznawcy podlega także dołączone do podręcznika nagranie dźwiękowe.

6. Warunek uzyskania opinii językowej nie dotyczy podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I–III szkoły podstawowej, podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, podręcznika do języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które nie zawierają tekstów w języku polskim, oraz części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo, która nie zawiera tekstów w języku polskim.

7. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego tłumaczenia na język obcy nowożytny podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest uzyskanie jednej pozytywnej opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę wpisanego na listę, o której mowa w § 11 ust. 1, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym tłumaczenia i jego zgodności z wydaniem w języku polskim.