§ 2.

1. Tabliczki tożsamości wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do czasu wydania tabliczek tożsamości według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. W przypadku wyjazdu osób uprawnionych w celach służbowych za granicę wydaje się tabliczkę tożsamości, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.