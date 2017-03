§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, zwany dalej „szefem komórki”, wydaje poliwęglanowe karty tożsamości i tabliczki tożsamości.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której ewidencji jest ujęty żołnierz, składa do szefa komórki wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości.

3. Wzór wniosku o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia.

4. Dowódca jednostki wojskowej występuje z wnioskiem o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu albo utraty ważności poliwęglanowej karty tożsamości.

5. W przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu lub rodzajem wykonywanych zadań dowódca jednostki wojskowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości w terminie krótszym niż określony w ust. 4.

6. Szef komórki niezwłocznie po wydaniu poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości przesyła je dowódcy jednostki wojskowej w celu doręczenia ich żołnierzowi.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dowódca jednostki wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wydaje żołnierzom ujętym w ewidencji tej jednostki papierowe karty tożsamości obowiązujące do czasu wydania poliwęglanowych kart tożsamości.

2. Dowódca jednostki wojskowej przekazuje szefowi komórki, po zakończeniu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej (zmilitaryzowanej), a następnie po zaistnieniu zmiany, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, imienny wykaz wydanych papierowych kart tożsamości.”;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.