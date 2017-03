§ 3.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, zwany dalej „formularzem elektronicznym”, umożliwia złożenie tego wniosku wraz z załącznikami oraz:

1) zaznaczenie w postaci elektronicznej, na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.2)):

a) granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia wymienionego w pkt 1, zwanych dalej „działkami rolnymi”, w tym tych, na których są realizowane poszczególne pakiety lub warianty objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym,

b) elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej lub planie działalności ekologicznej, o których mowa odpowiednio w:

– przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 i 765 oraz z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367), zwanego dalej „rozporządzeniem rolno-środowiskowo-klimatycznym”, lub

– przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 i 983 oraz z 2016 r. poz. 343, 610 i 1270),

c) granic zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 655, z 2016 r. poz. 321 oraz z 2017 r. poz. 520),

d) granic działek rolnych położonych na gruntach ornych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.3)), na których jest w danym roku realizowana praktyka dodatkowa określona w części I ust. 4 pkt 2 lub 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego – w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego,

e) miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego,

f) części działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego,

g) obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348 oraz z 2017 r. poz. 523), będących w posiadaniu rolnika – w przypadku gdy rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

2) oznaczenie w postaci elektronicznej, na materiale graficznym, o którym mowa w pkt 1, działek rolnych.