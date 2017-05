§ 4.

1. W przypadku wydania w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym prawomocnego orzeczenia o ukaraniu:

1) karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego albo karą usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej lub okresowej służby wojskowej, podstawą do wydania przez organ wojskowy decyzji w tej sprawie jest odpis karty ukarania żołnierza, przesyłany odpowiednio do organu wojskowego uprawnionego do zwolnienia z tego stanowiska służbowego albo do zwolnienia z tej służby wojskowej;

2) karą usunięcia z zawodowej służby wojskowej, podstawą do stwierdzenia w rozkazie personalnym faktu zwolnienia z tej służby jest odpis karty ukarania żołnierza, przesłany do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową;

3) karą pieniężną lub środkiem dyscyplinarnym, podstawą umieszczenia w rozkazie lub decyzji zarządzenia wykonania ukarania jest odpis karty ukarania żołnierza, przesłany do właściwego organu wojskowego uprawnionego do wydania rozkazu lub decyzji, o ile takiego uprawnienia nie ma organ orzekający w pierwszej instancji.

2. W przypadku wydania w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym prawomocnego orzeczenia o ukaraniu karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego, karą usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej lub okresowej służby wojskowej albo karą usunięcia z zawodowej służby wojskowej, podstawą do wydania decyzji organu wojskowego o zwolnieniu ukaranego, odpowiednio, z zajmowanego stanowiska służbowego albo ze służby wojskowej oraz do umieszczenia w rozkazie lub decyzji zarządzenia wykonania ukarania albo wydania rozkazu personalnego stwierdzającego fakt zwolnienia z zawodowej służby wojskowej jest odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu przesłany, odpowiednio, do organu wojskowego uprawnionego do zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego albo do właściwego organu wojskowego uprawnionego do wydania tego rozkazu lub decyzji, jeżeli takiego uprawnienia nie ma organ orzekający w pierwszej instancji.