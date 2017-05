§ 2.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia bank załącza:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego zawierające informacje dotyczące:

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą fizyczną albo firmy, siedziby i adresu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, albo jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819),

b) formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego,

c) miejsca, w którym będą wykonywane powierzone przez bank czynności,

d) przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego;

2) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnej skarbowej za nieodprowadzanie podatków i o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w państwie, w którym podlegał lub podlega takim obowiązkom;

3) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, czy zostało wobec niego wszczęte postępowanie w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, albo złożony został wniosek o wszczęcie takich postępowań;

4) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego zawierające imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zawartej z bankiem umowy powierzenia wykonywania niektórych czynności albo oznaczenie organu upoważnionego do takiego reprezentowania, jego adres oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w jego skład;

5) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, czy świadczył lub świadczy usługi na rzecz innych banków, instytucji kredytowych lub finansowych w okresie ostatnich 3 lat;

6) odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest przedsiębiorca zagraniczny, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku przez właściwy organ rejestrowy państwa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli podlega on obowiązkowi wpisu do takiego rejestru, o ile odpowiednie informacje nie są dostępne za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).