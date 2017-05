Rozdział 2

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

§ 2.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o dokonanie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, zwanej dalej „rezerwą celową”, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wniosek sporządza się na podstawie wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej, złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów, po dokonaniu analizy i oceny tych wniosków w zakresie zgodności przeznaczenia wskazanych w nich środków finansowych z celami określonymi w ustawie.

3. We wniosku uwzględnia się zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację określonych w ustawie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw zagranicznych składają wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 marca roku budżetowego.

5. Wojewoda składa pierwszy wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku budżetowego, a kolejne wnioski – do 15. dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy wniosek.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje podziału rezerwy celowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania:

1) wniosku złożonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przypadku, o którym mowa w ust. 3;

2) wniosków złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów, zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.