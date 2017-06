§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) datę i godzinę przyjęcia recepty do realizacji, wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego pacjentowi, a w przypadku leku recepturowego również datę i godzinę jego wykonania;”,

b) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070 oraz z 2017 r. poz. 836); w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL – datę urodzenia pacjenta, albo”,

c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) rodzaj identyfikatora dla składowych kosztowych leku recepturowego przyjmujący wartość:

a) 0 – dla leku gotowego,

b) 1 – dla surowca farmaceutycznego,

c) 2 – dla opakowania bezpośredniego;”,

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) numer kodowy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (EAN) lub w przypadku jego braku – globalny numer jednostki handlowej (GTIN) odwzorowany w kodzie kreskowym w systemie GS1 na opakowaniu lub opakowaniu zbiorczym wyrobu medycznego – jeżeli został nadany; w przypadku leku recepturowego – numer kodowy leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego przyjmujący wartość:

a) 1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk,

b) 2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) – do 80 gramów,

c) 3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk,

d) 4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów,

e) 5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów,

f) 6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów,

g) 7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów,

h) 8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów,

i) 9 – dla pigułek – do 30 sztuk,

j) 10 – dla klein – do 500 gramów,

k) 11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów;”,

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) liczbę wydanych opakowań leku, w tym leku recepturowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;”,

f) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„17) cenę hurtową brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – cenę hurtową brutto leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego;

18) wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego oraz koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum), wraz z identyfikatorem kosztu wykonania leku recepturowego (taksy laborum) przyjmującym wartość:

a) 1 – wykonanie leku recepturowego w warunkach nieaseptycznych,

b) 2 – wykonanie leku recepturowego w warunkach aseptycznych;”,

g) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) kwotę podlegającą refundacji;”,

h) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) umieszczone na recepcie w części „Świadczeniodawca” dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwego dla miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.