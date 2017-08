§ 1.

W załączniku „Wykaz zakładów leczniczych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania” do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1733) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 12, 21, 46, 51, 68, 73, 74, 76, 77, 88, 89, 92, 122–124;

2) pkt 106 otrzymuje brzmienie:

„106) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów;”.