§ 3.

1. Przepisy § 6 pkt 1 lit. t wprowadzenie do wyliczenia i tiret drugie oraz § 9 pkt 18 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do dotychczasowego gimnazjum oraz klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

2. Przepisy § 7 pkt 6 lit. h tiret dziesiąte, § 9 pkt 18 lit. b i c oraz § 14 pkt 1 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do:

1) klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

2) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,

3) dotychczasowego czteroletniego technikum,

4) klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących,

5) klas dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach

– do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

3. Przepisy § 9 pkt 21 lit. r–t rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do klas i szkół, o których mowa w ust. 2, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.