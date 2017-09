§ 3.

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje:

1) rektor uczelni, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady jednostki organizacyjnej uczelni oraz właściwego organu samorządu doktorantów, albo

2) dyrektor jednostki naukowej, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady naukowej jednostki naukowej oraz właściwego organu samorządu doktorantów.

2. Rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej:

1) wskazuje kandydata na kierownika studiów doktoranckich spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1530), zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do rady jednostki organizacyjnej uczelni albo do rady naukowej jednostki naukowej z wnioskiem o wyrażenie opinii o kandydacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

3. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.

4. W przypadku wyrażenia przez właściwy organ samorządu doktorantów lub przez radę jednostki organizacyjnej uczelni albo radę naukową jednostki naukowej negatywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich ponownie przeprowadza się procedurę określoną w ust. 2 i 3.

5. W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego organu samorządu doktorantów oraz rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej nie zostanie spełniony w odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów doktoranckich, rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej powołuje na kierownika studiów doktoranckich nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, który nie był uprzednio wskazany jako kandydat.

6. W przypadku powoływania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni albo w jednostce naukowej zasięgnięcie opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie jest wymagane.

7. Kierownika studiów doktoranckich odwołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów oraz rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej.