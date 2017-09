§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, zwanemu dalej „BFG”, przez podmioty informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej „ustawą”, oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego;

2) sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, o których mowa w pkt 1.