§ 9.

1. Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1) 50% kwoty środków finansowych przeznaczonych na pomoc udzielaną w ramach programu z tytułu realizacji dostaw owoców i warzyw w roku szkolnym 2017/2018, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy, oraz

2) iloczynu liczby dzieci, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, i stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw określonej na rok szkolny 2017/2018 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy.

2. Mleko jest udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1) 50% kwoty środków finansowych przeznaczonych na pomoc udzielaną w ramach programu z tytułu realizacji dostaw mleka w roku szkolnym 2017/2018, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy, oraz

2) iloczynu liczby dzieci, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie w odniesieniu do mleka, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, i stawki pomocy na jedną porcję mleka określonej na rok szkolny 2017/2018 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy.

3. Łączne liczby porcji owoców i warzyw oraz mleka, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania wyraża się w liczbie całkowitej po zaokrągleniu w dół.

4. Krajowy Ośrodek umieszcza na stronie internetowej przez niego administrowanej informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko, o którym mowa w § 2, w danym okresie udostępniania, w terminie do dnia:

1) 28 września 2017 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw oraz mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;

2) 25 stycznia 2018 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw oraz mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na podstawie danych zawartych w:

1) umowach, o których mowa w § 8 ust. 1, których kopie dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę tych dostawców, w terminie do dnia:

a) 20 września 2017 r. – w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a,

b) 15 stycznia 2018 r. – w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b;

2) oświadczeniach, o których mowa w § 5 ust. 3.

6. Kopie, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).