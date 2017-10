1. PPL prowadzi działalność zgodnie z następującymi planami działalności:

1) pięcioletnim, corocznie aktualizowanym;

2) rocznym, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

2. Prezes PPL przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą projekty planów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie do dnia 31 października każdego roku.

3. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza plany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 45 dni od dnia otrzymania ich projektów.

4. Do czasu zatwierdzenia planów PPL działa w oparciu o ich projekty.