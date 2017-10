§ 13.

1. Do czasu ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich kredytobiorca przedstawia w banku, w celu potwierdzenia odpowiednio statusu studenta albo doktoranta, legitymację studencką albo doktoranta.

2. Legitymację studencką przedstawia się dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października, a legitymację doktoranta – raz w roku, w terminie do dnia 31 października, przy czym termin ważności legitymacji musi być dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie.

3. Jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu lub innych przerw w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów, a bank został wcześniej powiadomiony o terminie udzielonego urlopu lub innej przerwy w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, przepisu ust. 2 nie stosuje się.

4. W przypadku gdy kredytobiorca, w ramach studiów wyższych albo studiów doktoranckich, odbywa czasowo kształcenie poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym odpowiednio status studenta albo doktoranta może być zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.