Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 11 października 2017 r. (poz. 1924)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NIEZBĘDNEGO DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO EGZAMINU

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka oceniająca personel przeprowadzająca dodatkowy egzamin w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych substancji lub gazów do środowiska.

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) butlę z gazem obojętnym;

2) reduktor ciśnienia – butlowy;

3) pompę próżniową przenośną umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa;

4) płyny pieniące do wykrywania nieszczelności;

5) elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy;

6) zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową;

7) zestaw manometrów lub manometry do pomiaru ciśnienia w zakresie od 60 Pa do 6 MPa;

8) wagę elektroniczną o dokładności minimum 50 g, o zakresie dostosowanym do napełnienia zbiorników;

9) butlę ciśnieniową z zaworem dwudrożnym, odrębną dla każdego rodzaju odzyskiwanej substancji;

10) cęgowy miernik poboru mocy, którego błąd jest nie większy niż 3% wartości mierzonej;

11) stację do odzysku czynnika chłodniczego z kompletami węży przyłączeniowych z zaworami odcinającymi;

12) stację do wypłukiwania oleju;

13) zestaw do lutowania twardego – gazowy lub elektryczny;

14) zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie;

15) nożyce do cięcia kapilar;

16) obcinarkę rolkową do rur miedzianych;

17) zestaw giętarek do rur miedzianych;

18) zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych;

19) zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych;

20) termometr elektroniczny z zestawem czujników do pomiaru temperatury od –50oC do +150oC, o dokładności 1oC;

21) przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz;

22) układ chłodniczy składający się z parownika, skraplacza, sprężarki i elementu dławiącego, wyposażony w:

a) zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe,

b) regulatory temperatury i ciśnienia,

c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci,

d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania,

e) zabezpieczenia układu,

f) przyrządy pomiarowe, w szczególności termometr kolektora,

g) systemy regulacji poziomu oleju,

h) zbiorniki czynnika chłodniczego,

i) separatory cieczy i oleju.