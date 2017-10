§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o których mowa w art. 45 ust. 4 lit. a–e rozporządzenia nr 639/2014.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inne strefy lub miedze śródpolne, o których mowa w art. 45 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014:

a) o szerokości nie mniejszej niż 1 metr,

b) spełniające wymagania, o których mowa w art. 45 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obszary, o których mowa w ust. 1, na których jest prowadzony wypas lub koszenie, uznaje się za obszary proekologiczne, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 45 ust. 10a akapit drugi rozporządzenia nr 639/2014.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu o szerokości nie mniejszej niż 1 metr, na których:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na których jest prowadzony wypas lub koszenie, uznaje się za obszary proekologiczne, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 45 ust. 10a akapit drugi rozporządzenia nr 639/2014.”;

4) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wsiewki trawy lub roślin bobowatych w uprawę główną albo”,

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywana co najmniej do dnia 15 października albo przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki, jeżeli ten dzień został wskazany w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia jej wysiewu – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo”.