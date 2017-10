§ 1.

Określa się wzór formularza deklaracji składanej przez:

1) producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, zwanej dalej „ustawą”, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:

a) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 128 z 27.05.2009, str. 15, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 436/2009”, oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 tego rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 555/2008”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych o:

a) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

b) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

c) szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy, oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

d) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, w przypadku:

– dokonywania zbioru tych winogron, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

– dokonywania zbioru tych winogron oraz ich dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiającym wino, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

e) produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

f) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

g) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

3) osobę dostarczającą winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, wpisanemu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:

a) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,

b) ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

4) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), o zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.