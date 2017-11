§ 11.

1. Pełne udostępnienie ewidencjonuje się na podstawie wniosku skierowanego do kierownika archiwum, w którym określa się:

1) dane podmiotu:

a) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub

b) nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2) tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych, lub informacje zawarte w metryce, jeżeli wniosek dotyczy próbki geologicznej trwałego przechowywania;

3) archiwalny numer ewidencyjny;

4) sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;

5) cel udostępnienia informacji geologicznej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, dołącza się skan tego dokumentu.

3. W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku o pełne udostępnienie przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna:

1) wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy,

2) w postaci próbek,

3) w postaci danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a ustawy

– do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej wraz z dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z informacji geologicznej.

4. W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gdy wniosek ten dotyczy informacji geologicznej objętej wyłącznym prawem do korzystania z informacji geologicznej, do wniosku dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.