§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się(Dz. U. z 2014 r. poz. 1583) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Do dnia 31 grudnia 2026 r. przetarte wzdłużnie i okorowane drewno roślin rodzaju Quercus L., niespełniające wymagań określonych w § 4 ust. 3 pkt 2, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych:

1) miejsce, w którym zostało ono poddane obróbce, lub miejsce, w którym zostało ono poddane zabiegom, o których mowa w pkt 2 lit. a, zostały zatwierdzone do tego celu oraz były nadzorowane przez Krajowe Stowarzyszenie ds. Przetartego Drewna Pozyskanego z Drzew Liściastych (US National Hardwood Lumber Association);

2) drewno to zostało:

a) poddane zabiegowi suszenia komorowego, w wyniku którego uzyskano wilgotność tego drewna poniżej 20% suchej masy, a każda partia drewna po poddaniu temu zabiegowi została opatrzona metalowym znakiem zawierającym napis "NHLA-KD" oraz niepowtarzalny numer partii przez osobę do tego uprawnioną na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

b) objęte nadzorem obejmującym w szczególności kontrole przed jego wysyłką przez podmiot upoważniony do prowadzenia takiego nadzoru na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

c) zaopatrzone w świadectwo potwierdzające komorowe suszenie, wydane zgodnie z wzorem określonym w części II załącznika II do decyzji Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (Dz. Urz. WE L 252 z 20.09.2002, str. 37, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 62).".