Art. 2.

1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi konkurs, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do postępowań dotyczących dofinansowania działań, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, określonych we wnioskach złożonych przez płatników składek przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe zasady do czasu wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku 2018, z uwzględnieniem art. 37 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.