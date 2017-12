§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą”, informacji o unieważnieniu Karty oraz odpowiednio przez:

1) odcięcie jednego z rogów karty tradycyjnej o powierzchni co najmniej 1 cm2 lub

2) zablokowanie udostępnionej karty elektronicznej.

2. Kartę tradycyjną, unieważnioną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.”;

2) w § 3:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i:

– w pkt 8 skreśla się wyrazy „rodzica oraz”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza – chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej – o ile wyraża wolę ich udostępnienia lub o ile wniosek dotyczy karty elektronicznej.”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:

1) dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo czy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;

3) karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej – rodzicowi lub małżonkowi rodzica – w przypadku wniosku o udostępnienie karty elektronicznej.”;

3) § 8 oznacza się jako § 7;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.