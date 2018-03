§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 917) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zapewnia bezpośrednią ochronę i obronę rejonu, a w uzgodnieniu z Komendantem Służby Ochrony Państwa, bezpośrednią ochronę określonych osób,";

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. W ramach przygotowywania systemu kierowania Minister Obrony Narodowej:

1) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw łączności i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje:

a) koncepcję organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych oraz państw partnerskich,

b) wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania, a także standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności oraz nadzoruje ich wdrażanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) zapewnia, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek organów, o których mowa w § 11 ust. 1, połączenie wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kierowania z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

3) opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw łączności, koncepcję wykonywania i odbioru robót w zakresie systemu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, oraz wyłania wykonawców dokumentacji projektowej i robót w rejonach stanowisk kierowania, a także sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem.".