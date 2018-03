1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624),

2) ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777),

3) ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952),

4) ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 marca 2018 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 61 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), który stanowi:

"Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49-51, art. 52 ust. 2-5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.";

2) art. 14 ust. 2 i art. 15-17 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777), które stanowią:

Art. 14. "2. Przepisy art. 15a ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r."

"Art. 15. 1. W celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz marszałkom województw ustalającym prawo odpowiednio do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego weryfikacji prawa do tych świadczeń, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw minister właściwy do spraw rodziny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, do dnia 31 grudnia 2017 r., dane, o których mowa odpowiednio w:

1) art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e oraz f ustawy zmienianej w art. 4;

2) art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e oraz f ustawy zmienianej w art. 8;

3) art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e ustawy zmienianej w art. 12.

2. W związku z przekazanymi danymi w zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny, na informatycznym nośniku danych, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane ucznia obejmujące imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:

1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 22 ustawy zmienianej w art. 10 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4) art. 13 ust. 22 ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy zmienianej w art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.;

2) art. 4 pkt 2 lit. d tiret pierwsze i lit. e, art. 6 w zakresie art. 188 ust. 5g, art. 8 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i lit. d, art. 12 pkt 3 lit. a w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. ia i pkt 3 lit. b oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

4) art. 13, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952), który stanowi:

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

4) art. 18, art. 20, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), które stanowią:

"Art. 18. Przepisy ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem art. 15 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 9 i 9a ustawy zmienianej w art. 11, mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r."

"Art. 20. W zakresie składania wniosku drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku kalendarzowego przepisy:

1) art. 26 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 6,

2) art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 11,

3) art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 lipca 2018 r."

"Art. 40. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 22 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4) art. 13 ust. 22 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 1, art. 2 pkt 2, art. 3-5, art. 6 pkt 10, 11, 12 lit. d, g i lit. h w zakresie dodawanego w art. 23 ust. 10a, pkt 13, pkt 20 lit. a i b, pkt 21 i 22, art. 7-10, art. 11 pkt 3 lit. e, art. 12 pkt 1-42 i 44-46, art. 13 pkt 2 lit. a-c, art. 14 pkt 1, 3, pkt 4 w zakresie zmienianego w art. 6 ust. 2, pkt 5 lit. a, pkt 7-10, pkt 13, 14 i pkt 15 lit. a w zakresie zmienianego w art. 29 ust. 5 i 6 i lit. b, art. 15 pkt 5, 6, 8 lit. b w zakresie dodawanego w art. 14 ust. 4b, pkt 9, 10, 17, 18 lit. a, b i c w zakresie zmienianego w art. 30 ust. 2, pkt 19 i 20 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

2) art. 14 pkt 2 i pkt 4 w zakresie zmienianego w art. 6 ust. 3, pkt 5 lit. b, pkt 6 i pkt 15 lit. a w zakresie zmienianego w art. 29 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".