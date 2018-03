Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 6 marca 2018 r. (poz. 630)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika;

2) wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

§ 2. 1. Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika zawiera w szczególności następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) wysokość akcyzy;

4) obliczenie wysokości akcyzy od sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji samochodów osobowych;

5) oświadczenie i podpis składającego deklarację lub osoby reprezentującej.

2. Wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P) wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 24 lutego 2009 r.2)

AKC-P

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. poz. 330), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.