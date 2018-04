Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 16 marca 2018 r. (poz. 737)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dla następujących działań i poddziałań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020:

1) 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów:

a) 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,

b) 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;

2) 1.2 Internacjonalizacja MŚP;

3) 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne:

a) 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,

b) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP;

4) 1.4 Wzór na konkurencję.

§ 2.3) Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, w tym pomoc publiczna i pomoc de minimis, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, z wyjątkiem pomocy publicznej, o której mowa w rozdziale 4, która jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego albo pożyczki.

§ 3. 1. Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

2. Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

§ 4. 1.4) Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc finansowa nie może być udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

4. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

4) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

5) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

5.5) Pomoc finansowa nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

6.6) Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) inkubacji - należy przez to rozumieć wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu rozpoczęcia pierwszej sprzedaży produktów;

2) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

3) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

4) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

5) (uchylony);7)

6) MŚP - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

7) ośrodkach innowacji - należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną; działalność ośrodka innowacji polega na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych, szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej, transferu technologii lub praw własności intelektualnej, a także usług dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej;

8) Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;

9) produkcie - należy przez to rozumieć wyrób lub usługę;

10) projekcie - należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), zwaną dalej "ustawą o zasadach realizacji programów";

11) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

12) przedsiębiorstwie typu startup - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego;

13) rozpoczęciu prac - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;

14) usługach doradczych w zakresie innowacji - należy przez to rozumieć usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014;

15) usługach wsparcia innowacji - należy przez to rozumieć usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 6. 1. Pomoc finansowa może być udzielona na projekt realizowany na obszarze Polski Wschodniej.

2. Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie umowy.

§ 7. 1.8) Pomoc finansowa wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielnie pomocy finansowej, zwanego dalej "wnioskiem", przed rozpoczęciem prac nad projektem, z zastrzeżeniem ust. 2-3a.

2. W przypadku pomocy finansowej na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, o której mowa w rozdziale 2, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty.

3. W przypadku pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty lub uznaje się, że pomoc ta wywołuje taki efekt.

3a.9) Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5.

4. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości, określoną zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014;

2) opis projektu, w tym datę jego rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;

3) lokalizację projektu;

4) koszty kwalifikowalne projektu;

5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu oraz jej formę;

6) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

§ 8.10) 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, oraz kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5, do dnia określonego w umowie.

2. Koszty, o których mowa w § 33 pkt 5, uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

§ 9. 1. Pomoc finansowa może być udzielona w ramach jednej lub kilku kategorii pomocy, o których mowa w rozdziałach 3-9.

2. Pomoc na usługi doradcze lub szkoleniowe oraz pomoc na udział MŚP w targach może być udzielona na podstawie wniosku, jako pomoc de minimis, o której mowa w § 33 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 3, albo pomoc publiczna, o której mowa w rozdziałach 5, 7 i 8.

§ 10. 1. Pomoc publiczna podlega kumulacji z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc de minimis podlega kumulacji z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 11. Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w rozdziale 2, udzielana jest do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Pomoc de minimis udzielana jest do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu stosowania rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Rozdział 2

Pomoc finansowa na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup

§ 13. 1. Pomoc finansowa udzielana jest ośrodkom innowacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny pomysłów biznesowych i programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest ośrodkowi innowacji, który zobowiązał się do:

1) wykorzystania - w okresie realizacji projektu objętego pomocą finansową - towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych w ramach projektu wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu objętego pomocą finansową.

3. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty poniesione na:

1) organizację programu inkubacji;

2) przeprowadzenie naboru i ocenę innowacyjnych pomysłów;

3) indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup.

§ 14. Pomoc finansowa, o której mowa w § 13 ust. 1, może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

§ 15. Wsparcie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, stanowi pomoc de minimis dla tych przedsiębiorstw.

Rozdział 3

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§ 16. Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność udzielana jest przedsiębiorcom z przeznaczeniem na wdrożenie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz rozwój działalności gospodarczej tych przedsiębiorców, pod warunkiem skorzystania ze wsparcia, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, oraz uzyskania rekomendacji ośrodka innowacji.

§ 17.11) Za przedsiębiorców kwalifikujących się do otrzymania pomocy uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. 1. Pomoc udzielana jest w formie dotacji do wysokości 800 000 euro.

2. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 19. Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na inwestycję początkową.

§ 20. 1.12) Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana w przypadkach określonych w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.

2.13) Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21. 1. Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty:

1) nabycia nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku przejęcia aktywów zakładu są uwzględniane wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą i zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4.14) W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

§ 22. 1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

2. Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 23. Przedsiębiorca, zawierając umowę, zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 5

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

§ 24. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

§ 25. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 6

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§ 26. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty:

1) uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;

2) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

§ 27. 1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku usług, o których mowa w § 26 pkt 2, intensywność pomocy może być zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

Rozdział 7

Pomoc na udział MŚP w targach

§ 28. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na udział MŚP w targach zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

§ 29. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 8

Pomoc szkoleniowa

§ 30. Pomoc szkoleniowa nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

§ 31. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy szkoleniowej zalicza się koszty:

1) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;

2)15) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, zakwaterowania oraz materiałów bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonego szkolenia.

§ 32. 1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

2) 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014

- przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 9

Pomoc de minimis

§ 33. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) usług wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym:

a) usług doradczych,

b) usług szkoleniowych,

c) usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu;

2) działań promocyjno-informacyjnych projektu;

3) udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

4) zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

5)16) usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

6)16) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.17)), dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

§ 34. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 10

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 35. Agencja udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, z tym że w ogłoszeniu o konkursie Agencja dodatkowo określa:

1) podmioty, które mogą uzyskać pomoc,

2) kategorie pomocy,

3) rodzaje i wysokość kosztów kwalifikowalnych,

4) intensywność pomocy,

5)18) formę pomocy

- w ramach warunków określonych w rozporządzeniu.

Rozdział 11

Przepis końcowy

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia19).

