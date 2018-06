§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień podpisania umowy o udzielenie wsparcia;

2) dniu zakończenia realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć dzień zakończenia realizacji inwestycji określony w umowie o udzielenie wsparcia;

3) dostępie hurtowym - należy przez to rozumieć dostęp hurtowy zgodnie z art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) fizycznym uwolnieniu pętli - należy przez to rozumieć fizyczne uwolnienie pętli zgodnie z art. 2 pkt 136 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) funduszu funduszy - należy przez to rozumieć fundusz funduszy zgodnie z art. 2 pkt 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.4)), zwanego dalej "rozporządzeniem ogólnym";

6) infrastrukturze szerokopasmowej - należy przez to rozumieć sieć szerokopasmową zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062) lub infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650);

7) infrastrukturze aktywnej sieci NGA - należy przez to rozumieć zestaw urządzeń telekomunikacyjnych, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, służących zapewnieniu telekomunikacji w sieci NGA;

8) instrumentach finansowych - należy przez to rozumieć instrumenty finansowe zgodnie z art. 2 lit. p rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.5));

9) intensywności wsparcia - należy przez to rozumieć intensywność pomocy zgodnie z art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

10) kanalizacji kablowej - należy przez to rozumieć kanalizację kablową, o której mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);

11) pasywnej infrastrukturze szerokopasmowej - należy przez to rozumieć pasywną infrastrukturę szerokopasmową zgodnie z art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

12) podbudowie słupowej - należy przez to rozumieć konstrukcje wsporcze inne niż wolno stojący maszt antenowy i wolno stojąca wieża antenowa, przeznaczone do umieszczania w nich lub na nich infrastruktury szerokopasmowej;

13) podstawowych sieciach szerokopasmowych - należy przez to rozumieć podstawowe sieci szerokopasmowe zgodnie z art. 2 pkt 133 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

14) pośredniku finansowym - należy przez to rozumieć pośrednika finansowego zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia ogólnego;

15) przedsiębiorcy telekomunikacyjnym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

16) rozpoczęciu realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

17) sieciach NGA - należy przez to rozumieć sieci dostępu nowej generacji zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, umożliwiające świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do użytkowników końcowych;

18) środkach trwałych - należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

19) umowie o dofinansowanie - należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Centrum Projektów Polska Cyfrowa;

20) umowie o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć umowę zawartą przez pośrednika finansowego z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym;

21) użytkowniku końcowym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

22) wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości;

23) wolno stojącym maszcie antenowym - należy przez to rozumieć wolno stojący maszt antenowy, o którym mowa w § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

24) wolno stojącej wieży antenowej - należy przez to rozumieć wolno stojącą wieżę antenową, o której mowa w § 3 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.