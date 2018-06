Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 8 czerwca 2018 r. (poz. 1119)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI POMIARÓW I INNYCH METOD OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

Tabela 1. Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki pomiarów ciągłych1), 2)

Wymagania Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu i tlenek węgla Pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 i ołów Benzen3) Ozon, dwutlenek azotu i tlenek azotu4) Benzo(a)piren3) Arsen, kadm, nikiel3) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne inne niż benzo(a)piren, rtęć gazowa ogółem Całkowita depozycja substancji Niepewność5) 15% 25% 25% 15% 50% 40% 50% 70% Minimalny procent ważnych danych 90% 90% 90% 90% w lecie, 75% w zimie 90% 90% 90% 90% Minimalne pokrycie czasu 33%6) 50%6) - - - punkty pomiarowe tła miejskiego i komunikacyjne 35%6) - - - - - punkty pomiarowe ze względu na oddziaływanie przemysłu 90% - - - -

Tabela 2. Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki pomiarów wskaźnikowych1), 2), 7)

Wymagania Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu Pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 i ołów Benzen Tlenek węgla Ozon, dwutlenek azotu i tlenek azotu4) Benzo(a)piren Arsen, kadm, nikiel Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne inne niż benzo(a)piren, rtęć gazowa ogółem Całkowita depozycja substancji Niepewność5) 25% 50% 30% 25% 30% 50% 40% 50% 70% Minimalny procent ważnych danych 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Minimalne pokrycie czasu8) 14% 14% 14% 14% > 10% w lecie 14%6) 14%6) 14%6) 33%6)

Tabela 3. Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu

Wymagania Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu Pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 i ołów Benzen Tlenek węgla Ozon Benzo(a)piren Arsen, kadm, nikiel Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne inne niż benzo(a)piren, rtęć gazowa ogółem Całkowita depozycja substancji Niepewność9): Stężenie średnie jednogodzinne 50% 50% 50% Stężenie średnie ośmiogodzinne 50% 50% 50% Stężenie średnie dobowe 50% 50% Stężenie średnie roczne 30% 50% 50% 30% - 60% 60% 60% 60%

Tabela 4. Wymagania, jakie powinny spełniać inne metody szacowania

Wymagania Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu Pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 i ołów Benzen Tlenek węgla Ozon Benzo(a)piren Arsen, kadm, nikiel Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne inne niż benzo(a)piren, rtęć gazowa ogółem Całkowita depozycja substancji Niepewność10) 75% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100%

Objaśnienia:

1) Udziały procentowe są podane dla pojedynczych pomiarów uśrednionych odpowiednio do okresu uśredniania wyników pomiarów, dla którego określono poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe lub poziomy celów długoterminowych substancji w powietrzu, dla 95% przedziału ufności. Wymagania co do minimalnej ilości ważnych danych nie uwzględniają utraty danych z powodu okresowego sprawdzania i dostrajania przyrządu pomiarowego (kalibracji) lub normalnej konserwacji urządzeń pomiarowych.

2) W przypadku pomiaru benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle zawieszonym PM10 jest niezbędny całodobowy pobór próbek. Pojedyncze próbki pobrane w okresie do jednego miesiąca mogą być, z zachowaniem należytej staranności, łączone i oznaczane jako próbka łączna pod warunkiem, że użyta metoda gwarantuje stabilność próbek przez ten okres. Pobór próbek musi być rozłożony równomiernie w ciągu dni tygodnia i na przestrzeni całego roku. Do pomiarów depozycji substancji zaleca się pobór próbek miesięcznych lub tygodniowych w ciągu całego roku. Ponadto wycinanie fragmentów filtrów z próbkami pyłu zawieszonego PM10 do oznaczania metali i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w celu dalszej analizy jest możliwe, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że próbka będąca fragmentem filtra jest reprezentatywna dla całego filtra i że nie zmniejszy to czułości wykrywania w porównaniu z odpowiednimi celami dotyczącymi jakości danych. Jako alternatywa dla dziennego pobierania próbek dozwolone jest tygodniowe pobieranie próbek dla metali w pyle zawieszonym PM10, o ile charakterystyki pobierania nie są zagrożone.

3) W przypadku benzenu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu pomiary ciągłe oznaczają pomiary systematyczne.

4) W punktach pomiarowych mierzących stężenia ozonu.

5) Niepewność (określona na 95% poziomu ufności) metod oceny zostanie oceniona według ISO/IEC Guide 98-3 "Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)", metodologią normy przenoszącej normę ISO 5725 oraz wskazówkami zawartymi w Raporcie technicznym CEN CR 14377:2002 "Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods". Określone w tabeli wartości procentowe niepewności dotyczą pojedynczych pomiarów uśrednionych w danym okresie, dla których określono poziomy dopuszczalne (lub poziomy docelowe w przypadku ozonu), dla 95% przedziału ufności. Niepewność dla pomiarów ciągłych interpretuje się jako mającą zastosowanie w zakresie stężeń zbliżonych do odpowiedniego poziomu dopuszczalnego (lub poziomu docelowego w przypadku ozonu).

6) Pomiary systematyczne rozłożone równomiernie w ciągu roku, reprezentatywne dla różnych warunków meteorologicznych i działalności człowieka (w przypadku pomiarów benzenu, biorąc pod uwagę wpływ komunikacji).

7) Pomiary wskaźnikowe oznaczają pomiary, dla których wymagania dotyczące jakości danych są mniej restrykcyjne w porównaniu z pomiarami ciągłymi.

8) Jeden pomiar tygodniowo, w sposób losowy, równomiernie w ciągu roku lub osiem tygodni równomiernie w ciągu roku.

9) Niepewność metod modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu definiowana jako maksymalne odchylenie wartości stężeń zmierzonych od obliczonych, dla 90% stanowisk pomiarowych, w okresie uśredniania przyjętym dla poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego, bez uwzględniania czasu wystąpienia poszczególnych zdarzeń. Niepewność modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu powinna być interpretowana jako stosowalna dla poziomów stężeń w zakresie zbliżonym do odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego. Pomiary wybrane do porównania z wynikami modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu powinny być reprezentatywne w skali odpowiedniej do skali modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.

10) Niepewność metod szacowania definiowana jako maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomów substancji odpowiednio do okresu uśredniania wyników pomiarów, dla których określono poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe lub poziomy celów długoterminowych substancji w powietrzu.