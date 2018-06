Art. 2.

1. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są:

1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.1));

2) instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 tej ustawy;

3) oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

4) przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

5) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

6) instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

7) holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

8) towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.3));

9) spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1 tej ustawy;

10) spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym działającym zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2 tej ustawy;

12) osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której mowa w art. 276i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby prawnej utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 ust. 1f ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

14) alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

15) zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

16) podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

17) instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075), mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej;

18) związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613);

19) jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

20) agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.4));

21) biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

22) instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

23) organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

24) podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

25) wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

26) oddział unijnej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

27) oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132y ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

28) oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132zh ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

29) agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.5));

30) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.6));

31) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

32) Krajowy Fundusz Kapitałowy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901);

33) powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o których mowa w art. 8 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730);

34) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473);

35) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826 oraz z 2018 r. poz. 8);

36) krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);

37) krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

38) spółka celowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

39) oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

40) zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

41) zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

42) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

43) główny oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

44) dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

45) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

46) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.7));

47) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 48 ust. 7 tej ustawy;

48) centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

49) dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

50) zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 117 tej ustawy;

51) oddział zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

52) przedstawicielstwo zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

53) spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

54) spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

55) spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

56) CCP, o którym mowa w art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

57) zatwierdzony podmiot publikujący, o którym mowa w art. 3 pkt 33a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

58) dostawca informacji skonsolidowanych, o którym mowa w art. 3 pkt 33b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

59) zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 3 pkt 33c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

60) instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771);

61) podmiot, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, prowadzący na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu tej ustawy;

62) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

63) podmiot niebędący bankiem krajowym ani instytucją kredytową, o których mowa w pkt 1 i 2, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu.

2. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także:

1) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu bank, w drodze umowy, powierzył wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła, w drodze umowy, pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 tej ustawy, lub któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z art. 9b tej ustawy;

3) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

4) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu depozytariusz, zgodnie z art. 81i ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;

6) przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja płatnicza powierzyła wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

7) przedsiębiorca, któremu biuro usług płatniczych powierzyło wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

8) przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja pieniądza elektronicznego powierzyła wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 132v ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

9) przedsiębiorca, za pośrednictwem którego krajowa instytucja pieniądza elektronicznego dokonuje wykupu pieniądza elektronicznego, zgodnie z art. 132t ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

10) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył prowadzenie rachunków ilościowych, zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

11) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiadający zezwolenie na wykonywanie tej działalności, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył zarządzanie aktywami funduszu, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń powierzył wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 1 tej ustawy;

13) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy;

14) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie funkcji należących do systemu zarządzania, zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

15) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w drodze umowy, powierzyła wykonywanie czynności, zgodnie z art. 81a tej ustawy;

16) pośrednik kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819);

17) agent, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;

18) pośrednik kredytowy, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

19) agent, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

20) agent firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

21) agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650);

22) agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

23) broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

24) broker reasekuracyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

25) podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, wykonujący działalność agencyjną albo działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz oddział takiego podmiotu utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego określone w ustawie przysługują także:

1) przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powierzył, w drodze odrębnej umowy, wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

2) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu przekazano wykonywanie powierzonych czynności, zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c, art. 70g ust. 4 lub art. 81j ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, przekazał, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 45a ust. 4b i 4c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykonywanie czynności w zakresie zarządzania portfelami pracowniczego funduszu;

4) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, innemu niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzającemu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

5) podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) świadczy usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością tych podmiotów uregulowaną w przepisach ustaw lub w bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, a w przypadku podmiotów, o których mowa w:

a) ust. 1 pkt 62 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z podstawową działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 62,

b) ust. 1 pkt 63 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością podmiotu, o której mowa w ust. 1 pkt 63;

6) podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych świadczy usługi na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, prowadzących działalność na rynku finansowym i uprawnionych, zgodnie z prawem państwa, w którym mają siedzibę, do prowadzenia takiej działalności, o ile usługi te są związane z przedmiotem podstawowej działalności tych podmiotów, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz takich podmiotów.