§ 4.

1. Organ właściwy do przeprowadzenia przetargu podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku gruntu, którego cena jest wyższa niż 400 000 zł, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jeden grunt.

3. W przypadku przetargu na zbycie gruntu, którego cena jest wyższa niż:

1) 40 000 zł - wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położony zbywany grunt, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu;

2) 400 000 zł - wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu;

3) 10 000 000 zł - wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej dwukrotnie w prasie codziennej ogólnokrajowej, przy czym pierwszy wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, a drugi co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego przetargu.

4. W wyciągach, o których mowa w ust. 3, zamieszcza się w szczególności:

1) oznaczenie gruntu według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;

2) powierzchnię gruntu;

3) cenę gruntu;

4) termin i miejsce oraz rodzaj przetargu;

5) wysokość wadium oraz termin, formę i sposób jego wniesienia;

6) informację o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu;

7) dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu.

5. Ogłoszenie o przetargu udostępnia się na stronie internetowej urzędu obsługującego organ właściwy do przeprowadzenia przetargu i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.