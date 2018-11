Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 22 października 2018 r. (poz. 2122)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 78c ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 133, 138 i 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

2) wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

3) wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, o której mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 78c ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 14)

WZÓR - WEZWANIE DO OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ

Załącznik nr 24)

WZÓR - DECYZJA O OPRÓŻNIENIU LOKALU MIESZKALNEGO / MIEJSCA W INTERNACIE / MIEJSCA W KWATERZE INTERNATOWEJ

Załącznik nr 35)

WZÓR - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 sierpnia 2016 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2039), które w zakresie określonym w niniejszym rozporządzeniu utraciło moc z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202).

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1337), które weszło w życie z dniem 21 lipca 2017 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Ustawa utraciła moc z dniem 25 maja 2018 r., z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.