§ 9.

1. Dyrektor Instytutu powołuje ekspertów wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem we współpracy polsko-węgierskiej. W przypadku gdy jest to uzasadnione rodzajem przedsięwzięć, którym ma być udzielone wsparcie, ekspertem może być osoba wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie właściwej dla tego rodzaju przedsięwzięć.

2. Ekspertem może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) dotyczące przesłanek wyłączenia pracownika. Wyłączenia eksperta dokonuje Dyrektor Instytutu.

4. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny wniosku, składa Dyrektorowi Instytutu oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie wniosku oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

5. Ekspertom przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w umowie zawartej z Dyrektorem Instytutu.

6. Ekspertom będącym jednocześnie pracownikami Instytutu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków eksperta.

7. Dyrektor Instytutu określa szczegółowe zasady pracy ekspertów w regulaminie pracy ekspertów.