Załącznik do obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 21 maja 2019 r. (poz. 1081)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2), 3)

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.4) Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie konstrukcji, wykonania, materiałów oraz charakterystyk metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zwane dalej „przyrządami”;

2) wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania przyrządów;

3) szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej przyrządów;

4) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi przyrządów.

§ 2. Wymagań określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do przyrządu:

1) wyprodukowanego lub wprowadzonego do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo Republice Turcji lub

2) wyprodukowanego w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

– zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przyrząd ten spełnia wymagania w stopniu odpowiadającym przepisom rozporządzenia.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) interfejs – układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie ze specyfikacją techniczną;

2)5) suma kontrolna – unikalny dla danego pliku danych lub programu ciąg znaków wyznaczony z zawartości pliku lub programu za pomocą algorytmu zgodnego z najnowszym wydaniem normy ISO/IEC 10118-3;

3) pojazd kontrolowany – pojazd, którego prędkość jest mierzona;

4)6) prędkościomierz kontrolny – przyrząd, który wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie:

a) pomiaru prędkości pojazdu, w którym przyrząd ten jest zainstalowany, albo

b) pomiaru czasu przebycia przez pojazd kontrolowany odcinka drogi o określonej długości;

5)6) przyrząd bezobsługowy – przyrząd, który może wykonywać pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego bez udziału użytkownika przyrządu;

6)6) przyrząd laserowy – przyrząd emitujący promieniowanie laserowe, który:

a) na podstawie pomiaru czasu powrotu impulsów odbitych od pojazdu kontrolowanego mierzy odległość do tego pojazdu, a następnie na podstawie serii dokonanych pomiarów odległości i czasu wyznacza prędkość pojazdu kontrolowanego albo

b) wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotliwości fali modulującej promieniowanie laserowe, powstałych wskutek odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera);

7)6) przyrząd radarowy – przyrząd emitujący wiązkę fal elektromagnetycznych o kierunku zbliżonym do równoległego lub o kierunku skośnym do kierunku ruchu pojazdu kontrolowanego, wykonujący pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotliwości fal elektromagnetycznych powstałych wskutek odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera);

8) (uchylony);7)

8a)8) stała prędkościomierza – wielkość liczbową określającą dopasowanie prędkościomierza do nadajnika sygnału długości drogi;

9) warunki znamionowe użytkowania – warunki użytkowania przyrządu, w których charakterystyki metrologiczne przyrządu są zawarte w określonych granicach.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów i wykonania przyrządów

§ 4. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu oraz materiały użyte do jego wykonania powinny zapewniać trwałość przyrządu podczas jego użytkowania.

2. Przyrząd powinien być wykonany z materiałów dostosowanych do przewidywanych warunków, w których ten przyrząd może być użytkowany.

3. Urządzenia dodatkowe połączone z przyrządem powinny spełniać wymagania określone w ust. 1 i 2.

4. Urządzenia dodatkowe połączone z przyrządem nie powinny wpływać na wynik pomiaru prędkości.

§ 5. 1.9) Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny umożliwiać ustalenie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, powinno być spełnione również w przypadku, gdy wykonuje się pomiar prędkości pojazdu jadącego w grupie pojazdów, lub w przypadku, gdy pojazd ten wymija, omija lub wyprzedza inny pojazd.

3. W przypadku niespełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1, przyrząd nie powinien wskazywać i rejestrować wyniku pomiaru prędkości.

§ 6. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać odróżnianie kierunku ruchu pojazdu, którego prędkość została zmierzona.

2.10) Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przyrządu przeznaczonego do wykonywania pomiarów prędkości pojazdów poruszających się wyłącznie w jednym kierunku ruchu.

§ 7. 1. Wynik pomiaru prędkości powinien być wyrażony w kilometrach na godzinę (km/h). Oznaczenie jednostki prędkości km/h powinno znajdować się przy wartości wyniku pomiaru prędkości.

2. Zakres pomiarowy przyrządu powinien wynosić co najmniej od 30 km/h do 220 km/h.

3. Wartość działki elementarnej wskazań prędkości przyrządu nie powinna być większa niż 1 km/h.

§ 7a.11) 1. Przyrząd powinien być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego.

2. Zegar, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać następujące wymagania:

1) różnica wskazania zegara w stosunku do czasu urzędowego nie może przekraczać 2 minut;

2) dopuszczalna jest zmiana ustawień zegara w zakresie nieprzekraczającym 2 minut na tydzień;

3) zmiana czasu na letni lub zimowy i odwrotnie jest automatyczna.

§ 8. 1.12) Przyrząd powinien wyświetlać wynik pomiaru prędkości.

2. Wynik pomiaru prędkości powinien być możliwy do odczytania równocześnie przez dwie osoby w warunkach oświetlenia odpowiadających warunkom, w których przyrząd jest stosowany zgodnie z instrukcją obsługi.

3. Przyrząd powinien umożliwiać sprawdzenie działania poszczególnych elementów cyfr i znaków wyświetlanego wyniku pomiaru prędkości.

4.13) Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przyrządu bezobsługowego.

§ 9. 1.14) Przyrząd powinien rejestrować zmierzoną prędkość, datę i czas dokonania pomiaru oraz obraz lub sekwencję obrazów kontrolowanego pojazdu z jego numerami rejestracyjnymi. Czas dokonania pomiaru prędkości powinien być rejestrowany z rozdzielczością nie mniejszą niż 1 s.

2. (uchylony).15)

3. Zarejestrowane dane powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich zmianą i zniszczeniem.

4. Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, powinno być spełnione także podczas transmisji zarejestrowanych danych.

5.16) Zarejestrowane dane powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich zmianę.

6.16) Zarejestrowane dane, jeżeli są transmitowane, powinny zawierać dodatkowo sumy kontrolne lub pieczęcie elektroniczne i mogą zawierać dodatkowo podpisy elektroniczne osób dokonujących pomiaru, umożliwiające potwierdzenie przez przyrząd i przez oprogramowanie zewnętrzne współpracujące z przyrządem niezmienności tych danych po ich transmisji do systemów ogólnodostępnych.

7.16) Przyrząd powinien zapewniać transmisję danych za pośrednictwem interfejsów do powszechnie dostępnych urządzeń informatycznych w postaci zaszyfrowanej w sposób zapewniający potwierdzenie poprawności transmisji.

8.16) Zarejestrowane dane mogą być usunięte z przyrządu jedynie po uzyskaniu przez przyrząd potwierdzenia poprawnej ich transmisji do systemów ogólnodostępnych, a ich usunięcie powinno być rejestrowane w postaci dziennika zdarzeń zawierającego datę i czas usunięcia danych, zakres tych danych, datę i czas ich utworzenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej transmisji danych.

§ 10. 1. Przyrząd powinien blokować wykonanie pomiaru prędkości albo wyłączać się, w przypadku gdy napięcie zasilania przyrządu osiągnie wartość spoza zakresu napięcia zasilania określonego dla warunków znamionowych użytkowania.

2. Przyrząd bezobsługowy powinien blokować wykonanie pomiaru albo wyłączać się, w przypadku gdy temperatura otoczenia przyrządu osiągnie wartość spoza zakresu temperatur określonego dla warunków znamionowych użytkowania.

§ 11. 1. Przyrząd powinien być odporny na:

1) zaburzenia wywołane przez pole elektromagnetyczne, wyładowania elektrostatyczne i serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych;

2) zmiany temperatury i wilgotności względnej otoczenia przyrządu określone dla warunków znamionowych użytkowania;

3) zmiany napięcia zasilania określone dla warunków znamionowych użytkowania;

4) oddziaływanie wody lub pyłu na te części przyrządu, które są na to narażone;

5) udary mechaniczne spowodowane przewróceniem przyrządu, jego zrzuceniem lub upadkiem;

6)17) zaburzenia elektrycznych przebiegów przejściowych pojawiających się na przewodach zasilających instalacji elektrycznej pojazdu, w przypadku przyrządu zasilanego z instalacji elektrycznej pojazdu.

2. Przyrząd wyłączony powinien być odporny na temperaturę otoczenia przyrządu w zakresie od –25°C do +70°C.

3.18) Przyrząd przeznaczony do pomiaru prędkości pojazdów z poruszającego się pojazdu powinien być odporny na wibracje losowe o częstotliwości od 10 Hz do 150 Hz, przy poziomie wartości skutecznej przyśpieszenia (RMS) 7 m/s2 oraz przy poziomie widmowej gęstości przyśpieszenia 1 m2/s3 dla częstotliwości od 10 Hz do 20 Hz i –3 dB/oktawę dla częstotliwości od 20 Hz do 150 Hz.

§ 12. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać po każdym jego włączeniu sprawdzenie prawidłowości działania przyrządu oraz potwierdzenie wykonania tego sprawdzenia.

2. W przypadku braku potwierdzenia prawidłowości działania przyrząd nie powinien wykonywać pomiaru prędkości.

3. Sprawdzenie prawidłowości działania przyrządu powinno być możliwe także w dowolnym czasie w wyniku włączenia funkcji sprawdzenia.

§ 13. 1.19) Przyrząd powinien umożliwiać identyfikację wersji i sum kontrolnych oprogramowania istotnego dla prawidłowego funkcjonowania przyrządu i jego charakterystyk metrologicznych.

2. Oprogramowanie przyrządu powinno być zabezpieczone przed jego przypadkową i nieupoważnioną zmianą.

3. Przyrząd powinien mieć zabezpieczenie dostępu do interfejsów.

§ 14. 1. Dostęp do części przyrządu istotnych dla charakterystyk metrologicznych powinien być zabezpieczony za pomocą cech zabezpieczających.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także części przyrządu, których naruszenie może spowodować błąd pomiaru.

§ 15. Konstrukcja i wykonanie przyrządu bezobsługowego powinny zapewniać odpowiedni poziom ufności wskazujący, że błąd każdego pomiaru zawiera się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych. Poziom ufności powinien wynosić co najmniej 99,8%. Sposób zapewniania poziomu ufności określa producent przyrządu.

§ 16. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu radarowego powinny:

1) umożliwiać ustawienie kąta osi wiązki promieniowania elektromagnetycznego o wartości z zakresu od 0○ do 30○ do kierunku ruchu pojazdów za pomocą urządzenia celowniczego w taki sposób, aby niedokładność jego ustawienia nie powodowała zmiany wartości względnej błędu wskazania20) o więcej niż +/– 0,5%;

2) ograniczać wpływ na błąd wskazań przyrządu listków bocznych charakterystyki anteny oraz kąta ich odchylenia w stosunku do głównego listka promieniowania anteny, przez tłumienie lub stosowanie specjalnego przetwarzania sygnałów;

3)21) zapewniać stabilność długoterminową częstotliwości urządzenia nadawczego na poziomie zapewniającym działanie przyrządu w granicach błędów granicznych dopuszczalnych.

2. Jeżeli przyrząd radarowy przewidziany jest do stosowania pod kątem ustawienia osi wiązki promieniowania elektromagnetycznego nie większym niż 10°, urządzenie celownicze nie jest wymagane.

§ 17. 1. Przyrząd laserowy powinien być wyposażony w urządzenie:

1) celownicze z wizjerem, umożliwiające ustawienie osi optycznej tego urządzenia w stosunku do osi wiązki promieniowania laserowego w taki sposób, aby zapewnione było jednoznaczne namierzenie celu w całym określonym zakresie odległości od pojazdu, którego prędkość może być przez przyrząd zmierzona;

2) sygnalizujące lub wskazujące zachowanie zbieżności osi optycznej wizjera z wiązką promieniowania laserowego.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą przyrządu laserowego, w którego skład wchodzi urządzenie zapewniające przypisanie wskazywanej prędkości do pojazdu, którego prędkość jest mierzona, w inny sposób niż za pomocą urządzenia celowniczego z wizjerem.

3.22) Rozbieżność wiązki promieniowania emitowanego przez przyrząd laserowy nie powinna być większa niż 3 mrad. Dopuszcza się większą rozbieżność wiązki promieniowania, pod warunkiem że przyrząd laserowy w zasięgu działania określonym przez producenta spełnia wymaganie określone w § 5 ust. 1.

§ 18. 1. Na przyrządzie oraz na każdej oddzielnej części przyrządu powinny być zamieszczone w sposób czytelny, trwały i nieusuwalny następujące oznaczenia:

1) nazwa lub znak producenta;

2) numer fabryczny (numer seryjny) i rok produkcji;

3) nadany znak zatwierdzenia typu.

2. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1, powinny ulegać zniszczeniu przy próbie ich usunięcia.

3.23) Na dodatkowej obudowie przyrządu powinny być zamieszczone: znak fabryczny i numer seryjny dodatkowej obudowy przyrządu oraz dane identyfikujące jej producenta.

4.23) Na prędkościomierzu kontrolnym, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a, powinna być zamieszczona wartość stałej prędkościomierza.

Rozdział 3

Wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych przyrządów

§ 19.24) Błąd wskazania przyrządu dla pomiaru wykonanego w warunkach znamionowych użytkowania nie powinien przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w § 21 pkt 2.

§ 20. 1. Warunki znamionowe użytkowania przyrządu określa producent.

2. Warunki znamionowe użytkowania przyrządu powinny być określone co najmniej dla:

1) napięcia zasilania w zakresie wartości napięcia nie mniejszym niż:

a) od 85% do 110% wartości znamionowej napięcia przemiennego lub stałego – w przypadku przyrządu zasilanego z zewnętrznego źródła zasilania,

b) od 90% wartości znamionowej do wartości napięcia znamionowego – w przypadku przyrządu zasilanego napięciem stałym z wewnętrznego źródła zasilania;

2) temperatury otoczenia w zakresie nie mniejszym niż od 0°C do +50°C;

3) wilgotności względnej powietrza w zakresie nie mniejszym niż od 20% do 95%.

§ 21. Wartości błędów granicznych dopuszczalnych przyrządu wynoszą:

1) podczas badań w laboratorium:

a) +/– 1 km/h – dla prędkości do 100 km/h,

b) +/– 1% wartości mierzonej – dla prędkości powyżej 100 km/h;

2) podczas badań i sprawdzeń poza laboratorium:

a) +/– 3 km/h – dla prędkości do 100 km/h,

b) +/– 3% wartości mierzonej – dla prędkości powyżej 100 km/h.

§ 22. 1.25) Podczas badania typu przyrządu poza laboratorium w warunkach znamionowych użytkowania wartość średnia błędów wskazań przyrządu nie powinna przekraczać +/– 1 km/h.

2. Wartość średnią, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie błędów wszystkich wykonanych i uznanych za prawidłowo wykonane pomiarów prędkości, przy czym żaden pomiar nie może mieć dodatniego błędu większego niż:

1) 3 km/h – dla prędkości do 100 km/h;

2) 3% wartości mierzonej – dla prędkości powyżej 100 km/h.

3. W przypadku przyrządu bezobsługowego wyniki pomiarów prędkości podczas badania w warunkach znamionowych użytkowania powinny potwierdzać odpowiedni poziom ufności.

Rozdział 4

Wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania przyrządów oraz zakres informacji, jaki powinna zawierać instrukcja obsługi

§ 23. 1. Przyrząd powinien być stosowany w warunkach znamionowych użytkowania w sposób zgodny z instrukcją obsługi i decyzją zatwierdzenia typu.

2. Przyrząd powinien być zainstalowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi.

3. Przyrząd radarowy, w przypadku którego zakres częstotliwości roboczej urządzenia nadawczo-odbiorczego wynosi od 21 GHz do 27 GHz, nie może być użytkowany w pojeździe, w którym zostało zainstalowane urządzenie radarowe bliskiego zasięgu o częstotliwości roboczej (24,15 +/– 2,50) GHz.

§ 24. 1.26) Do każdego przyrządu wprowadzanego do obrotu lub użytkowania powinna być dołączona instrukcja obsługi w wersji określonej w decyzji zatwierdzenia typu przyrządu.

2. Instrukcja obsługi powinna zawierać w szczególności:

1) opis konstrukcji i działania przyrządu;

2) określenie części składowych przyrządu;

3) dane techniczne i charakterystyki metrologiczne, w tym określenie stabilności długoterminowej urządzenia nadawczego dla okresu 2 lat, w przypadku przyrządu radarowego;

4) opis sposobu wykonywania pomiarów przez przyrząd;

5) opis wersji oraz trybów pracy przyrządu;

6) opis sposobu instalacji i ustawienia przyrządu, w szczególności na poboczu drogi, w pojazdach, na masztach lub innych konstrukcjach – w odniesieniu do wszystkich wersji i trybów pracy przyrządu;

7) informacje o możliwych przyczynach wystąpienia błędów w działaniu przyrządu i opis komunikatów o wystąpieniu błędów;

8) opis warunków właściwego stosowania przyrządu;

9)27) opis sposobu i metody rejestracji zdarzeń przez przyrząd;

10) opis sposobu identyfikacji pojazdu kontrolowanego;

11) opis urządzeń dodatkowych, które mogą był połączone z przyrządem.

3. W przypadku przyrządu bezobsługowego instrukcja obsługi powinna zawierać dodatkowo:

1) opis warunków, jakie należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu miejsca instalacji;

2) opis sposobu zapewnienia odpowiedniego poziomu ufności wskazującego, że błąd każdego wyniku pomiaru zawiera się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych.

Rozdział 5

Szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej przyrządów

§ 25. Ustala się następujące warunki dla badań przyrządu w laboratorium:

1) temperatura otoczenia (20 +/– 5)°C;

2) wilgotność względna powietrza (30 ÷ 85)%;

3) znamionowe napięcie zasilania.

§ 26. 1. Szczegółowy zakres badań wykonywanych podczas zatwierdzenia typu przyrządów obejmuje:

1) analizę złożonych przez wnioskodawcę dokumentów, w tym dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej typu przyrządu, w celu sprawdzenia zgodności charakterystyk technicznych i metrologicznych określonych przez producenta z wymaganiami określonymi w § 4–22;

2) analizę instrukcji obsługi w celu sprawdzenia zgodności jej zakresu informacji z zakresem informacji określonym w § 24 ust. 2 i 3;

3) oględziny zewnętrzne przyrządu w celu sprawdzenia jego zgodności z dokumentacją techniczno-konstrukcyjną typu przyrządu;

4)28) sprawdzenie zgodności wykonania przyrządu z wymaganiami określonymi w § 4, § 7–8, § 9 ust. 1 i ust. 5–8, § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, § 17 ust. 3 i § 18;

5) sprawdzenie, czy:

a)29) przyrząd umożliwia ustalenie pojazdu, którego prędkość została zmierzona,

b) przyrząd zapewnia odróżnianie kierunków ruchu pojazdu, którego prędkość została zmierzona,

c) jest wykonywane sprawdzenie prawidłowości działania przyrządu z potwierdzeniem wykonania tego sprawdzenia,

d) przyrząd blokuje wykonywanie pomiarów prędkości w przypadku braku potwierdzenia prawidłowości działania przyrządu,

e) możliwe jest, za pomocą cech zabezpieczających, zabezpieczenie dostępu do części przyrządu istotnych dla charakterystyk metrologicznych lub do części, których naruszenie może spowodować błąd pomiaru prędkości,

f) dane zarejestrowane w przyrządzie są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zmianą i zniszczeniem tych danych, w szczególności podczas ich transmisji,

g)30) przyrząd umożliwia identyfikację wersji i sum kontrolnych oprogramowania,

h) oprogramowanie przyrządu jest zabezpieczone przed jego przypadkową i nieupoważnioną zmianą,

i) zabezpieczony jest dostęp do interfejsów,

j) (uchylona),31)

k) następuje blokowanie wykonywania pomiaru prędkości albo wyłączenie przyrządu, jeżeli wartość napięcia zasilania przyrządu jest poza zakresem napięcia zasilania określonym dla znamionowych warunków użytkowania,

l) następuje blokowanie wykonywania pomiaru prędkości lub wyłączenie przyrządu bezobsługowego, jeżeli temperatura otoczenia przyrządu jest poza zakresem temperatur określonym dla warunków znamionowych użytkowania;

6) sprawdzenie w laboratorium, czy wartości błędów wskazania20) nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

7) sprawdzenie w laboratorium, czy zmiany napięcia zasilania, temperatury otoczenia i wilgotności względnej w zakresach określonych dla warunków znamionowych użytkowania nie powodują, że wartości błędów wskazania20) przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

8) sprawdzenie w laboratorium, czy woda lub pył nie przenikają do wnętrza przyrządu; z badania wyłączone są przyrządy lub części przyrządów, które nie są narażone na działanie wody lub pyłu;

9) sprawdzenie w laboratorium, czy po oddziaływaniu na wyłączony przyrząd temperatury w zakresie od –25○C do +70○C przyrząd nie jest uszkodzony i czy wartości błędów wskazania20) nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

10) sprawdzenie w laboratorium, czy po podniesieniu kolejno każdej z krawędzi dolnych przyrządu do wysokości 50 mm od poziomego podłoża, na którym przyrząd się znajduje, i swobodnym upuszczeniu przyrządu na to podłoże przyrząd nie jest uszkodzony i czy wartości błędów wskazania20) nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych; w przypadku braku krawędzi dolnych przyrząd powinien być podnoszony i upuszczany w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie jego wytrzymałości z każdej strony;

11)32) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas poddawania przyrządu przeznaczonego do wykonywania pomiaru prędkości pojazdów z poruszającego się pojazdu, wibracjom losowym o częstotliwości od 10 Hz do 150 Hz, przy poziomie wartości skutecznej przyśpieszenia (RMS) 7 m/s2 oraz przy poziomie widmowej gęstości przyśpieszenia 1 m2/s3 dla częstotliwości od 10 Hz do 20 Hz i –3 dB/oktawę dla częstotliwości od 20 Hz do 150 Hz, wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

12)32) sprawdzenie w laboratorium:

a) czy podczas oddziaływania na przyrząd promieniowanego pola elektromagnetycznego z falą nośną modulowaną amplitudowo, z głębokością modulacji 80% falą sinusoidalną o częstotliwości 1 kHz dla częstotliwości od 80 MHz do 6 GHz, przy amplitudzie natężenia pola elektrycznego 20 V/m, wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych,

b) czy podczas oddziaływania na przyrząd zaburzeń przewodzonych, niesymetrycznych, indukowanych przez pole elektromagnetyczne z falą nośną modulowaną amplitudowo, z głębokością modulacji 80% falą sinusoidalną o częstotliwości 1 kHz dla częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, przy amplitudzie napięcia 20 V, na przyłączach: zasilania z sieci 230 V AC i uziemienia lub zerowania ochronnego, sygnałowych i sterujących, wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

13)32) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas oddziaływania na przyrząd wyładowań elektrostatycznych o wartości napięcia probierczego:

a) 6 kV – dla wyładowania kontaktowego,

b) 8 kV – dla wyładowania w powietrzu

– wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

14)32) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas oddziaływania na przyrząd serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych o polaryzacji dodatniej i ujemnej, czasie trwania impulsu 50 ns i czasie jego narastania 5 ns, o wartości szczytowej napięcia:

a) 1 kV – na przyłączu zasilania z sieci 230 V AC i uziemienia lub zerowania ochronnego,

b) 0,5 kV – na przyłączach sygnałowych i sterujących

– wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

14a)33) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas oddziaływania na przyłącze zasilania DC przyrządu, zasilanego z instalacji elektrycznej pojazdu, impulsów testowych o wartościach:

a) + 112 V, + 10 V, – 220 V, + 150 V – w przypadku instalacji elektrycznej o napięciu nominalnym 12 V DC,

b) + 112 V, + 20 V, – 300 V, + 300 V – w przypadku instalacji elektrycznej o napięciu nominalnym 24 V DC

– wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

15)34) sprawdzenie, czy wartości błędów wskazania przyrządu dla pomiaru wykonywanego poza laboratorium w warunkach znamionowych użytkowania nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.

2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 15, wykonuje się po połączeniu z przyrządem wszystkich urządzeń dodatkowych, które zgodnie z instrukcją obsługi mogą być z nim połączone.

3. W przypadku przyrządów zasilanych napięciem stałym wyłącznie z wewnętrznych źródeł zasilania nie wykonuje się sprawdzeń przy parametrach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 14 lit. a.

4. Badanie typu przyrządu radarowego dodatkowo obejmuje:

1) ocenę wpływu parametrów charakterystyk promieniowania anteny przyrządu radarowego na błędy pomiaru, na podstawie analizy tych charakterystyk;

2) sprawdzenie:

a) wartości częstotliwości roboczej urządzenia nadawczego przyrządu radarowego,

b) wpływu niedokładności ustawienia kąta osi wiązki fal promieniowania elektromagnetycznego przyrządu radarowego na wskazania tego przyrządu.

5. Badanie typu przyrządu laserowego dodatkowo obejmuje sprawdzenie:

1) zbieżności osi optycznej wizjera z wiązką promieniowania laserowego, o ile ma to zastosowanie;

2) kąta rozwarcia wiązki promieniowania laserowego.

§ 27.35) 1. Podczas badań, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 11–14a, za poprawne działanie przyrządu należy uznać także stan, w którym podczas oddziaływania na przyrząd określonych w tych przepisach narażeń przyrząd nie wskazuje wyniku pomiaru.

2. W przypadku stanu, o którym mowa w ust. 1, należy sprawdzić, czy po ustaniu oddziaływania na przyrząd narażeń określonych w § 26 ust. 1 pkt 11–14a przyrząd poprawnie działa i błędy wskazania nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.

§ 28. 1.36) Podczas sprawdzenia, czy wartości błędów wskazania przyrządu dla pomiaru wykonywanego poza laboratorium w warunkach znamionowych użytkowania nie przekraczają wartości błędów granicznych, wykonuje się co najmniej 500 pomiarów prędkości.

2. W uzasadnionych przypadkach może być wykonana mniejsza liczba pomiarów niż określona w ust. 1. W przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów niż określona w ust. 1 pomiary te mogą być uznane za próbkę, której wynik badań ma odpowiadać wymaganiu, o którym mowa w § 22 ust. 1.

§ 28a.37) Szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji jednostkowej obejmuje czynności określone w § 26–28.

§ 29. Podczas legalizacji pierwotnej przyrządu należy sprawdzić:

1) zgodność konstrukcji i wykonania przyrządu oraz materiałów, z których przyrząd jest wykonany, z zatwierdzonym typem;

2) czy przyrząd:

a) jest kompletny i nieuszkodzony,

b) ma wersję i wartość sumy kontrolnej oprogramowania zgodne z decyzją zatwierdzenia typu,

c) ma wymagane oznaczenia,

d) jest przystosowany do nałożenia cech zabezpieczających,

e) jest przystosowany do właściwej instalacji i właściwego ustawienia w warunkach użytkowania przyrządu;

3)38) czy wartości błędów wskazań przyrządu dla pomiaru wykonywanego w warunkach znamionowych użytkowania dla co najmniej 10 pomiarów różnych prędkości w zakresie pomiarowym przyrządu dla każdego mierzonego kierunku ruchu pojazdów nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

4)39) czy wartości błędów wskazań przyrządu dla pomiaru wykonywanego w laboratorium nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.

§ 30. Podczas legalizacji ponownej przyrządu należy sprawdzić:

1) czy przyrząd:

a) jest kompletny i nieuszkodzony,

b) ma wersję i wartość sumy kontrolnej oprogramowania zgodne z decyzją zatwierdzenia typu,

c) ma wymagane oznaczenia;

2)40) czy wartości błędów wskazań przyrządu dla pomiaru wykonywanego w warunkach znamionowych użytkowania dla co najmniej 10 pomiarów różnych prędkości w zakresie pomiarowym przyrządu dla każdego mierzonego kierunku ruchu pojazdów nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.

§ 31. 1. Podczas legalizacji pierwotnej i ponownej sprawdzenie wartości błędów wskazań20) w warunkach znamionowych użytkowania przyrządu przeznaczonego do pomiaru prędkości pojazdów z poruszającego się pojazdu wykonuje się w pojeździe.

2. Podczas legalizacji pierwotnej i ponownej sprawdzenie wartości błędów wskazań20) w warunkach znamionowych użytkowania prędkościomierza kontrolnego, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a, wykonuje się w pojeździe, w którym przyrząd ten jest zainstalowany.

3. Podczas legalizacji pierwotnej i ponownej sprawdzenie wartości błędów wskazań20) w warunkach znamionowych użytkowania prędkościomierza kontrolnego, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, wykonuje się w miejscu jego zainstalowania, w przypadku gdy przyrząd ten lub jego część są zainstalowane na stałe w tym miejscu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1, podczas legalizacji pierwotnej i ponownej sprawdzenie wartości błędów wskazań20) w warunkach znamionowych użytkowania przyrządów, o których mowa w § 3 pkt 6 i 7, może być wykonywane w miejscu użytkowania tych przyrządów.

§ 31a.41) W przypadku sprawdzania przyrządu w warunkach znamionowych użytkowania w miejscu użytkowania przyrządu, z wykorzystaniem urządzeń symulujących prędkość, wartości błędów wskazań przyrządu nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych przyrządu określonych dla badań w laboratorium.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32. Do prawnej kontroli metrologicznej przyrządów w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 33. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1663).

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia42).

1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 151), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 września 2013 r., pod numerem 2013/0500/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Przez § 1 pkt 18 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Dodany przez § 1 pkt 18 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 20 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

37) Dodany przez § 1 pkt 21 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

39) Dodany przez § 1 pkt 22 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 23 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

41) Dodany przez § 1 pkt 24 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2014 r.