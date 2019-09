§ 13.

1. Jeżeli kurator oświaty stwierdzi, że placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, powiadamia o tym dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osobę reprezentującą ten podmiot, oraz wyznacza placówce albo temu podmiotowi termin do usunięcia uchybień w tym zakresie, nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może również zobowiązać placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych do przedstawienia w tym terminie ponownie własnej oceny, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, opracowanej przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą ten podmiot, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty nie usunie uchybień, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty może cofnąć akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczą uchybienia, o których mowa w ust. 1.

3. O cofnięciu akredytacji, o którym mowa w ust. 2, kurator oświaty niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osobę reprezentującą ten podmiot.