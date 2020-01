Załącznik nr 3

WZORY MUNDURU GOSPODARKI WODNEJ ORAZ OPISY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA WRAZ Z OZNAKAMI SŁUŻBOWYMI

Wzór nr 1

Marynarka mundurowa z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska)

Marynarka mundurowa letnia z guzikami i dystynkcjami (damska lub męska)

Wzór nr 2

Spodnie mundurowe (damskie lub męskie)

Spodnie mundurowe letnie (damskie lub męskie)

Wzór nr 3

Spódnica mundurowa

Spódnica mundurowa letnia

Wzór nr 4

Spodnie polowe typu "bojówki" (damskie lub męskie)

Wzór nr 5

Płaszcz (damski lub męski)

Wzór nr 6

Koszulka letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami (damska lub męska)

Wzór nr 7

Koszulka polo (damska lub męska)

Wzór nr 8

Bluza polarowa (damska lub męska)

Wzór nr 9

Kurtka z przypinanym kapturem z emblematem (damska lub męska)

Wzór nr 10

Obuwie - Czółenka/Buty czarne skórzane (damskie lub męskie)

Wzór nr 11

Obuwie - botki ocieplane skórzane (damskie lub męskie)

Wzór nr 12

Czapka zimowa/letnia typu sportowego (damska lub męska)

Wzór nr 13

Czapka z emblematem

Wzór nr 14

Rękawiczki skórzane (damskie lub męskie)

Wzór nr 15

Szalik

Wzór nr 16

Krawat

Wzór nr 17

Pasek do spodni/spódnicy

Wzór nr 18

Guziki

OPISY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

1. Marynarka mundurowa z guzikami i dystynkcjami (wzór nr 1; męska lub damska) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej* gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym*, dla kobiet żakiet (wzór nr 1B), z 2 rzędami guzików o średnicy 23 mm - po 3 w każdym rzędzie. U dołu marynarki oraz żakietu 2 kieszenie (wszyte) po bokach z patkami. Na dole rękawów umieszczone są dystynkcje stopni służbowych.

2. Spodnie mundurowe (wzór nr 2; męskie lub damskie) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej* gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym*, bez mankietów na dole, noszone na pasku. Spodnie mają 2 kieszenie boczne wszyte i 1 kieszeń tylną wszytą z prawej strony. Od środka z wszytą podszewką na kolanach.

3. Spódnica mundurowa (wzór nr 3) - z ciemnogranatowej* gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym*. Spódnica jest prosta z kontrafałdą z tyłu. Długość powinna być taka, aby w pozycji stojącej sięgała do linii kolan.

4. Marynarka mundurowa letnia z guzikami i dystynkcjami (wzór nr 1; męska lub damska) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej* elanobawełny lub tropiku, dla kobiet żakiet (wzór nr 1B) z 2 rzędami guzików o średnicy 23 mm - po 3 w każdym rzędzie. U dołu marynarki 2 kieszenie (wszyte) po bokach z patkami. Na lewym ramieniu umieszczone są dystynkcje stopni służbowych.

5. Spodnie mundurowe letnie (wzór nr 2; męskie lub damskie) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej* elanobawełny lub tropiku bez mankietów na dole, noszone na pasku. Dwie kieszenie boczne wszyte i jedna kieszeń tylna wszyta z prawej strony. Od środka z wszytą podszewką na kolanach.

6. Spódnica mundurowa letnia (wzór nr 3) - z ciemnogranatowej* elanobawełny lub tropiku prosta z kontrafałdą z tyłu. Materiał odpowiadający marynarce mundurowej letniej. Długość powinna być taka, aby w pozycji stojącej sięgała do linii kolan.

7. Płaszcz (wzór nr 5; męski lub damski) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej* gabardyny lub podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym*, cały jest na podszewce, posiada 2 rzędy guzików o średnicy 25 mm - po 4 w każdym rzędzie. U dołu z tyłu płaszcza znajduje się rozcięcie. Płaszcz posiada 2 boczne kieszenie wszyte z klapami. U dołu rękawów znajdują się mankiety. Płaszcz posiada naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 mm. Na lewym ramieniu umieszczony emblemat (wzór nr 20).

8. Spodnie polowe typu "bojówki" (wzór nr 4; męskie lub damskie) - spodnie polowe wykonane są z wytrzymałej tkaniny koloru granatowego*. Nogawki spodni szerokie i proste. Spodnie mają co najmniej 6 kieszeni (2 boczne wpuszczane, 2 tylne wpuszczane i 2 boczne, zewnętrzne, o konstrukcji miechowej). Spodnie mogą mieć dodatkowe kieszenie oraz miejscowe wzmocnienia w postaci dodatkowej warstwy tkaniny.

9. Koszula biała z krótkim rękawem (męska lub damska) - wykonana z bawełny lub podobnej tkaniny w kolorze białym*. Posiada kołnierzyk i klasyczny krój, zapinana jest na guziki. Na obu piersiach naszyte są kieszenie.

10. Koszula biała z długim rękawem (męska lub damska) - wykonana z bawełny lub podobnej tkaniny w kolorze białym*. Posiada kołnierzyk i klasyczny krój, zapinana jest na guziki, po lewej stronie może być naszyta jedna kieszeń.

11. Koszulka letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami (wzór nr 6; męska lub damska) - wykonana z bawełny lub podobnej tkaniny w kolorze białym*. Posiada kołnierzyk i klasyczny krój, zapinana jest na guziki małe o średnicy 17 mm. Na obu piersiach naszyte są kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na ramionach wszyte naramienniki zapinane na guziki. Na lewym ramieniu umieszczony emblemat (wzór nr 20).

12. Koszulka polo (wzór nr 7; męska lub damska) - wykonana jest z tkaniny bawełnianej lub podobnej w kolorze granatowego*. Kołnierzyk zapinany na 3 guziki. Od strony wewnętrznej połączenie kołnierzyka oraz pleców wykończone taśmą. Na lewym ramieniu umieszczony emblemat (wzór nr 20).

13. Bluza polarowa (wzór nr 8; męska lub damska) - wykonana jest z polaru w kolorze ciemnogranatowym*. Kołnierz po zapięciu do końca zamka błyskawicznego przylegający ściśle do szyi. U dołu polara po bokach oraz na lewej piersi wszyte kieszenie. Miejsca na łokciach wzmocnione są warstwą odpornej na przetarcia tkaniny koloru czarnego*. Na dole rękawów i w pasie znajduje się biały* pas polaru o szerokości do 10 cm. Na plecach umieszcza się białe* logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

14. Kurtka z przypinanym kapturem z emblematem (wzór nr 9; męska lub damska) - typu 3/4 wykonana jest z materiału nieprzemakalnego i wiatroodpornego w kolorze ciemnogranatowym*. Posiada przypinaną od środka ciepłą podpinkę (wykonaną ze sztucznego futra, polaru lub pikowanej tkaniny z watoliną) oraz przypinany kaptur. Suwak kurtki przykryty (np. patką zapinaną na 4 guziki o średnicy 25 mm). U dołu kurtki po bokach wszyte są ukośnie kieszenie. Na plecach umieszcza się białe* logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a na lewym ramieniu emblemat (wzór nr 20).

15. Czółenka/buty czarne skórzane (wzór nr 10 i 11) - obuwie wykonane z licowej skóry bydlęcej koloru czarnego*, wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Podeszwy wykonane są z tworzyw sztucznych lub skóry. Czółenka czarne mają krój klasyczny. Buty są z przodu sznurowane. Dla kobiet buty typu czółenka na niskim półsłupku.

16. Botki ocieplane skórzane (wzór nr 10 i 11) - półbuty wykonane z licowej skóry bydlęcej, koloru czarnego*, wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Cholewki, sięgają powyżej kostek. Buty są ocieplane, mają antypoślizgowe podeszwy. Dla kobiet buty typu kozaki, ocieplane, na szerokim obcasie, płaskim lub średnim.

17. Czapka typu sportowego letnia (wzór nr 12; męska lub damska) - koloru ciemnogranatowego* z daszkiem, z przodu umieszczony emblemat (wzór nr 19).

18. Czapka typu sportowego zimowa (wzór nr 12; męska lub damska) - wykonana z polaru lub innego podobnego materiału w kolorze ciemnogranatowym*. Z przodu umieszczony emblemat (wzór nr 19).

19. Czapka z emblematem (wzór nr 13) - typu marynarskiego wykonana z gabardyny lub podobnego materiału w kolorze czarnym*, wysokość otoku 4 cm daszek lakierowany na czarno*, nad daszkiem skórzany pasek lakierowany na czarno o szerokości 12 mm, przytwierdzony 2 czarnymi guzikami o średnicy 13 mm i mający 2 przesuwki skórzane. Na czapkę jest nakładany biały* pokrowiec. Dookoła otoku czapki jest nałożona czarna* krepa (o szerokości otoku). Do krepy jest przyszyty emblemat (wzór nr 20), który połową swej wysokości wystaje ponad górną krawędź otoku. Na daszku naszyty jest złoty* wężyk w kształcie liścia laurowego dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Sekretarza stanu, Podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz Prezesa i Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podwójny złoty* pasek dla pozostałych pracowników zobowiązanych do noszenia umundurowania.

20. Rękawiczki skórzane (wzór nr 14; męskie lub damskie) - koloru czarnego*, pięciopalczaste, ocieplane.

21. Szalik (wzór nr 15) - koloru białego*, ciemnogranatowego* lub czarnego wykonany z wełny.

22. Krawat (wzór nr 16) - krawat wykonany z gładkiej matowej tkaniny typu mundurowego w kolorze ciemnogranatowym*.

23. Pasek do spodni/spódnicy (wzór nr 17) - wykonany jest ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym*, długość dostosowana jest do obwodu w pasie, szerokość wynosi 3 cm, wykończony na półmat. Klamra paska wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym*.

24. Guziki (wzór nr 18) - wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze granatowym∗ z wyciśniętym orłem i okalającym go wężykiem przedstawiającym liść laurowy. Średnica guzika dużego wynosi 25 mm, średniego 23 mm, zaś małego 17 mm.

* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.

Wzór nr 19

Emblemat na czapce

Wzór nr 20

Emblemat na rękawie

Wzór nr 21

Sposób umieszczania emblematu na rękawie (od górnego wszycia rękawa 100 mm)

Wzór nr 22

Sposób umieszczania dystynkcji na naramiennikach

Wzór nr 23

Sposób umieszczania dystynkcji na rękawach

Wzór nr 24

Umundurowanie wyjściowe (damskie)

Wzór nr 25

Umundurowanie wyjściowe (męskie)

Wzór nr 26

Umundurowanie wyjściowe (zimowe)

Wzór nr 27

Umundurowanie codzienne (zimowe)

Wzór nr 28

Umundurowanie codzienne (letnie)

Wzór nr 29

Umundurowanie codzienne (letnie)

Wzór nr 30

Umundurowanie codzienne (letnie)

Wzór nr 31

Umundurowanie codzienne (letnie)

Wzór nr 32

Umundurowanie codzienne (letnie)

OPISY DYSTYNKCJI ORAZ OZNAK SŁUŻBOWYCH

Emblemat na czapce (wzór nr 19)

Emblemat umieszczony jest na granatowej∗ podkładce w kształcie elipsy o wielkiej osi poziomej długości 8 cm oraz małej osi pionowej długości 7 cm i składa się z haftowanego wizerunku orła o wymiarach 2 cm x 2 cm, koloru srebrnego∗, umieszczonego nad haftowanym logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na białym polu o średnicy 2 cm oraz okalających logo dziesięciu haftowanych liści laurowych koloru złotego∗.

Emblemat na rękawie (wzór nr 20)

Emblemat składa się z prostokątnej plakietki o wymiarach 3,0 cm x 6,0 cm z granatowym∗ napisem literami drukowanymi: "WODY POLSKIE" na białym∗ tle otoczonym ciemnogranatową∗ ramką. Napis mieści się w polu o wymiarach 1,5 cm x 5,0 cm. Oznaka "WODY POLSKIE" wykonana jest metodą termonadruku.

Dystynkcje (wzór nr 22 i 23)

Dystynkcje wykonane są z taśmy koloru złotego* o szerokości 12 mm, z wyjątkiem dolnego paska, którego szerokość wynosi 30 mm. Odstęp pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Górny pasek posiada załamanie w postaci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odległości 90 mm od dolnej krawędzi rękawa lub 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika.

W zależności od rodzaju stanowiska służbowego górne paski posiadają załamanie w postaci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odległości 90 mm od dolnej krawędzi rękawa lub 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika. Sposób noszenia pasków na rękawie i naramiennikach dla poszczególnych rodzajów stanowisk określa: załącznik nr 3 wzory nr 22 i nr 23, a odpowiadające im dystynkcje określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Części 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; biały - 255, 255, 255; czarny - 0, 0, 0; złoty - 255, 215, 0; srebrny - 192, 192, 192.