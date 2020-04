§ 4.

1. Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1, w wyjątkowych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności lub przeszkód uniemożliwiających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i przekazać pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy dane, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

2. Po uzyskaniu od osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa danych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie przekazuje te dane do właściwego powiatowego urzędu pracy.

3. Niezwłocznie po uzyskaniu z wojewódzkiego urzędu pracy danych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, właściwy powiatowy urząd pracy wyznacza osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa możliwie najkrótszy termin stawiennictwa, w celu dokonania rejestracji.

4. W przypadku gdy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 3, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w wojewódzkim urzędzie pracy i przekazania przez nią danych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

5. W przypadku gdy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w powiatowym urzędzie pracy.