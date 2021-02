§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548, 1837 i 2142) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Należność dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r., może być ustalona jako kwota nie większa niż 70% iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

2. W przypadku zakresów świadczeń dla dzieci realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, należność, o której mowa w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r., może być ustalona jako kwota iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

3. Ustalenie należności w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje na wniosek świadczeniodawcy.

4. Należności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą dotyczyć zakresów świadczeń, dla których okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedłużony na podstawie § 2, z wyłączeniem następujących zakresów świadczeń:

1) domowa antybiotykoterapia dożylna;

2) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;

3) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;

4) leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej;

5) leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159);

6) leki stosowane w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

7) leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi przysługującymi świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja - A03;

9) neurochirurgia - hospitalizacja - Q31, Q32, Q33;

10) pozytonowa tomografia emisyjna (PET);

11) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);

12) świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie uczniom do 18 roku życia;

13) świadczenia udzielane w dentobusie;

14) świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

15) świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134);

16) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;

17) teleradioterapia protonowa;

18) terapia hiperbaryczna;

19) tlenoterapia domowa;

20) zaopatrzenie protetyczne;

21) żywienie dojelitowe w warunkach domowych;

22) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

5. Podstawą wypłaty należności, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

6. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany do rozliczenia, w terminie do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności, o której mowa w ust. 1 lub 2. Przepisu § 18 ust. 4 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.

7. Należność ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie obejmuje należności uwzględnianych przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.3) ).".