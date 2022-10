§ 12.

1. Badanie moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub innych podobnie działających substancji lub środków polega na analizie moczu badanego żołnierza metodami wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub chromatografii gazowej połączonej ze spektometrią masową, lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektometrią masową lub na wykonaniu odpowiedniego testu do wykrywania tych środków lub substancji.

2. Mocz do badania laboratoryjnego pobiera się do dwóch pojemników w objętości co najmniej po 5 cm3, z zachowaniem następujących warunków:

1) do pobrania moczu używa się pojemnika jednorazowego użytku uniemożliwiającego zamianę lub rozcieńczenie jego zawartości lub dodanie do niego innych substancji po jego zamknięciu;

2) do pojemnika, do którego pobiera się mocz, nie wolno dodawać innych substancji.

3. W pobranym moczu oznacza się zawartość środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających substancji lub środków.

4. Pobranie moczu do badania przeprowadza się w warunkach umożliwiających zachowanie intymności badanemu żołnierzowi, w obecności osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tej samej płci co osoba badana.