§ 3.

1. Funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy składają wniosek o przeniesienie do pełnienia służby w Służbie Więziennej, zwany dalej "wnioskiem", odpowiednio do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa IWSW albo Rektora, za pośrednictwem odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Ministra Obrony Narodowej, którzy opiniują wniosek, dołączają do niego uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza, zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu służby w przypadku żołnierza zawodowego, odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia i przekazują go w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, Szefowi IWSW albo Rektorowi.

2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Szef IWSW albo Rektor niezwłocznie po otrzymaniu przekazują wniosek wraz z załączonymi dokumentami do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, aby wydał opinię o możliwości zapewnienia odpowiedniego stanowiska służbowego.

3. Wniosek zawiera:

1) stopień służbowy, imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL funkcjonariusza albo żołnierza zawodowego oraz imiona rodziców funkcjonariusza albo żołnierza zawodowego;

2) adres korespondencyjny funkcjonariusza albo żołnierza zawodowego;

3) wskazanie motywów złożenia prośby;

4) podpis funkcjonariusza albo żołnierza zawodowego.

4. Funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy dołączają do wniosku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.