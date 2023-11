§ 15.

1. W celu zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby obronne państwa planuje się:

1) zwiększenie liczby lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do liczby zespołów przewidzianych w umowie, o której mowa w art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do liczby określonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) wydłużenie czasu pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego ponad wymiar wynikający z umowy, o której mowa w art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do wymiaru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) zapewnienie niezbędnego personelu i zabezpieczenia w zakresie infrastruktury, usług, procedur, wyposażenia i zaopatrzenia u dysponenta tych zespołów.

2. Plan udzielania świadczeń zdrowotnych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby obronne państwa sporządzany przez dysponenta tych zespołów:

1) obejmuje liczbę i rozmieszczenie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego realizujących zadania na potrzeby obronne państwa;

2) zawiera szczegółowy wykaz personelu medycznego i pilotów przewidzianych do udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby obronne państwa w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego;

3) zawiera informacje o organizacji i funkcjonowaniu dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na potrzeby obronne państwa, w zakresie:

a) zabezpieczenia specjalistycznych środków transportu sanitarnego, środków łączności, niezbędnego sprzętu medycznego, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

b) zaopatrzenia w paliwo, energię elektryczną, w tym zasilanie awaryjne,

c) postępowania z odpadami medycznymi,

d) innych przedsięwzięć, zabezpieczeń, usług lub procedur niezbędnych w celu przygotowania i wykorzystania dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na potrzeby obronne państwa;

4) jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

5) podlega corocznej aktualizacji według stanu na dzień 31 marca danego roku, a informacja aktualizacyjna jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 30 kwietnia danego roku.