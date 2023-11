7. Nadanie w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 uzupełnionego lub poprawionego wniosku o udostępnienie informacji i danych w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wniesienie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym jest równoznaczne z wniesieniem go w terminie.

1) środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860), lub publicznej usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej ustawy - w przypadku wniosku sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo

3. W przypadku gdy inwestorem nie jest podmiot publiczny, do wniosku o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dołącza się pełnomocnictwo do złożenia tego wniosku dla osoby występującej w imieniu inwestora.

3) oznaczenie zakresu wnioskowanych informacji i danych z prośbą o wskazanie warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do informacji i danych zgromadzonych w danym rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum;

1. Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji i danych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanego dalej „wnioskiem o udostępnienie informacji i danych", inwestor występuje do kierownika podmiotu lub organu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum z wnioskiem o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do informacji lub danych zgromadzonych w danym rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum, zwanym dalej „wnioskiem o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych".

b) o spełnianiu przez inwestora warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do informacji i danych objętych tym wnioskiem;

§ 5.

Dane osobowe zawarte we wniosku o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz we wniosku o udostępnienie informacji i danych są przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego wniosku, a po rozpatrzeniu danego wniosku albo pozostawieniu go bez rozpatrzenia - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).