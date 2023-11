§ 1.

Upoważnia się Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:

1) przeprowadzenia, jako organ pierwszej instancji, postępowania podatkowego przejętego lub wszczętego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek, o którym mowa w art. 119g § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383), zwanej dalej „ustawą", złożony przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego, w tym:

a) zasięgania opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na podstawie art. 119h § 1 ustawy, w tym udzielania informacji i wyjaśnień oraz przedstawiania stanowisk na podstawie art. 119i § 1 i 2 ustawy, wyznaczania przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do uczestniczenia w posiedzeniu Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania lub jego części w przypadku określonym w art. 119i § 3 ustawy oraz udostępniania akt na podstawie art. 119h § 3a ustawy,

b) zakończenia tego postępowania, w tym wydawania decyzji z zastosowaniem art. 119a ustawy, ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 58a § 1 pkt 1 ustawy, odstępowania od ustalenia tego zobowiązania na podstawie art. 58a § 3 ustawy oraz umorzenia postępowania lub przekazania sprawy organowi, który prowadził przejęte postępowanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, na podstawie art. 119k § 1 ustawy;

2) rozstrzygania jako organ pierwszej instancji w sprawach:

a) uzupełnienia, sprostowania oraz wyjaśnienia decyzji lub postanowienia, o których mowa odpowiednio w art. 213 oraz art. 215 § 1 i 2 ustawy,

b) nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na podstawie przepisów rozdziału 16a działu IV ustawy

- związanych z postępowaniem podatkowym przeprowadzonym przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego z upoważnienia, o którym mowa w pkt 1;

3) zawiadomienia o:

a) możliwości złożenia korekty deklaracji lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku na podstawie art. 81b § 1e i art. 119j § 2 ustawy,

b) nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia na podstawie art. 70c ustawy

- w sprawach zobowiązania podatkowego, którego dotyczy postępowanie podatkowe prowadzone przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego z upoważnienia, o którym mowa w pkt 1.