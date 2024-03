§ 4.

Oświadczenie zawiera:

1) datę złożenia oświadczenia;

2) dane zobowiązanego, o których mowa w § 2 pkt 3, zawarte w wezwaniu;

3) informacje o:

a) nieruchomości:

- tytule prawnym do nieruchomości wpisanej i niewpisanej do księgi wieczystej: własności, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, prawie użytkowania wieczystego lub współwłasności, współposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i współużytkowaniu oraz ich rodzaju, a w przypadku współwłasności, współposiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i współużytkowania w częściach ułamkowych - wielkości udziału, imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie miejsca zamieszkania lub siedziby pozostałych współwłaścicieli, współposiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i współużytkowników, o ile są znane zobowiązanemu,

- numerze księgi wieczystej lub numerze zbioru dokumentów oraz sądzie właściwym do prowadzenia księgi wieczystej lub sądzie, w którym znajduje się zbiór dokumentów,

- miejscu jej położenia, w tym miejscu położenia na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

- jej powierzchni,

- ograniczonych prawach rzeczowych ciążących na nieruchomości, ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością lub innych prawach i roszczeniach do nieruchomości - w przypadku nieprowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

b) ruchomości, jeżeli wartość jednej ruchomości oznaczonej co do tożsamości, jednej albo więcej niż jednej ruchomości oznaczonej co do gatunku wynosi więcej niż 1000 zł:

- liczbie lub ilości ruchomości oraz ich rodzaju, a w przypadku ruchomości oznaczonej co do tożsamości - oznaczenie tej tożsamości,

- tytule prawnym do ruchomości: własności lub współwłasności,

- rodzaju współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych - wielkości udziału, imieniu i nazwisku lub nazwie pozostałych współwłaścicieli oraz ich adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu,

- obciążeniu ruchomości prawem zastawu, zastawem skarbowym lub zastawem rejestrowym, a w przypadku obciążenia ruchomości prawem zastawu - także imieniu i nazwisku lub nazwie zastawnika i jego adresie miejsca zamieszkania lub siedziby,

- miejscu, w którym się znajduje ruchomość, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

- podmiocie, w którego władaniu ruchomość się znajduje, jego imieniu i nazwisku lub nazwie i adresie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

c) prawie majątkowym, w tym wierzytelności pieniężnej:

- rodzaju i liczbie praw majątkowych,

- rodzaju współposiadania, a w przypadku współposiadania w częściach ułamkowych - wielkości udziału oraz imionach i nazwiskach lub nazwach pozostałych współposiadaczy i ich adresach miejsca zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu,

- rejestrze, w którym zostało ujawnione prawo majątkowe,

- obciążeniu prawa majątkowego prawem zastawu, zastawu skarbowego, zastawu rejestrowego lub hipoteką, a w przypadku obciążenia tego prawa prawem zastawu - także imieniu i nazwisku lub nazwie zastawnika i jego adresie miejsca zamieszkania lub siedziby,

- imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, podmiotu będącego dłużnikiem zobowiązanego,

- numerze księgi wieczystej oraz sądzie właściwym do prowadzenia tej księgi, jeżeli wierzytelność została zabezpieczona hipoteką,

d) środkach pieniężnych:

- wysokości i walucie tych środków,

- miejscu, w którym się znajdują, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

- podmiocie, w którego władaniu się znajdują, jego imieniu i nazwisku lub nazwie i adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,

- rodzaju współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych - wysokości udziału oraz imionach i nazwiskach współwłaścicieli i adresach miejsca zamieszkania lub siedziby, o ile są znane zobowiązanemu,

e) źródłach dochodu:

- rodzaju źródła dochodów i ich wysokości,

- podmiocie obowiązanym do świadczenia względem zobowiązanego: jego imieniu i nazwisku lub nazwie i adresie miejsca zamieszkania lub siedziby, w tym również na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

- dotyczących majątku osobistego zobowiązanego, a w przypadku odpowiedzialności, o której mowa w § 3, także majątku wspólnego;

4) informacje o:

a) imieniu i nazwisku małżonka zobowiązanego oraz adresie jego miejsca zamieszkania, a także numerze PESEL lub NIP, jeżeli małżonek taki numer posiada, albo innym numerze identyfikacyjnym ze wskazaniem jego rodzaju, jeżeli małżonek nie posiada numeru PESEL lub NIP,

b) zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym

- w przypadku odpowiedzialności, o której mowa w § 3;

5) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o posiadanym majątku i źródłach dochodu są prawdziwe i zupełne. Zostałem pouczony o grożącej mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu na podstawie art. 233 § 6 w związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”;

6) podpis zobowiązanego.