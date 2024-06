Art. 1.

W ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia 2021/2115, zwanej dalej „płatnością dla małych gospodarstw”;”;

2) w art. 30 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) do gruntów wyłączonych z produkcji;”;

3) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji są przyznawane do powierzchni gruntów ornych będących w posiadaniu rolnika, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów.

2. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji są przyznawane do nie więcej niż 4 % powierzchni gruntów ornych posiadanych przez rolnika na podstawie tytułu prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.”;

4) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Płatność dla małych gospodarstw jest przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia:

1) gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz

2) użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi nie więcej niż 5 ha.

2. W przypadku stwierdzenia, że rolnik, który złożył wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, nie spełnia warunków przyznania płatności dla małych gospodarstw określonych w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz rozstrzyga sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 lit. a-e, temu rolnikowi.”;

5) w art. 48:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) płatności w ramach ekoschematów, o których mowa w art. 30 pkt 1 i 3-5a,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wysokość płatności dla małych gospodarstw:

1) ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki tej płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote zgodnie z art. 94 ust. 3 rozporządzenia 2021/2116, po uwzględnieniu kar oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1;

2) wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1125 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote zgodnie z art. 94 ust. 3 rozporządzenia 2021/2116, po uwzględnieniu kar oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1.”;

6) w art. 61 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) płatności w ramach ekoschematów, o których mowa w art. 30 pkt 1-5a,”;

7) w art. 72 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2021/2116 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, obszary, które uznaje się za objęte działaniem tej siły wyższej lub wystąpieniem tych nadzwyczajnych okoliczności, oraz warunki lub wymogi dla poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5, na które miały wpływ działanie tej siły wyższej lub wystąpienie tych nadzwyczajnych okoliczności, mając na względzie charakter i zakres oddziaływania tej siły wyższej lub tych nadzwyczajnych okoliczności oraz konieczność zapewnienia wnioskodawcom należnej im pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5.

4. W odniesieniu do określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, warunków lub wymogów dla poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5, na które miały wpływ działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2021/2116, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2a rozporządzenia 2021/2115, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, odstępstwa od stosowania norm, o których mowa w tym przepisie, mając na względzie wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających przestrzeganie danych norm oraz zakres, obszar i skutki ich wystąpienia.”.