Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92 i 1248) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021, str. 79).”;

2) w art. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu:

„8) dostawcy usług hostingowych - należy przez to rozumieć dostawcę usług polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021, str. 79), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/784”;

9) dostawcy treści - należy przez to rozumieć użytkownika, o którym mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2021/784;

10) treściach o charakterze terrorystycznym - należy przez to rozumieć materiały, o których mowa w art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2021/784.”;

3) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym



Art. 26a. Szef ABW jest organem właściwym w rozumieniu rozporządzenia 2021/784.

Art. 26b. 1. Szef ABW wyznacza w ABW punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia 2021/784, działający w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.

2. Informacje o siedzibie i danych kontaktowych punktu, o którym mowa w ust. 1, oraz sposobie składania wniosków o wyjaśnienie i informacje zwrotne w sprawie nakazów usunięcia zobowiązujących dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym, zwanych dalej „nakazami usunięcia”, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ABW.

Art. 26c. 1. Szef ABW sprawuje nadzór nad wdrażaniem środków szczególnych, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 rozporządzenia 2021/784, przez:

1) dokonywanie kontroli środków szczególnych, które podjął dostawca usług hostingowych, w tym pod kątem ich zgodności z art. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2021/784;

2) wydawanie dostawcy usług hostingowych pisemnych zaleceń, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie jego działalności do przepisów rozporządzenia 2021/784.

2. Upoważniony funkcjonariusz ABW, przeprowadzając czynności, o których mowa w ust. 1, ma prawo:

1) wstępu na teren kontrolowanych obiektów wykorzystywanych do świadczenia usług hostingowych;

2) żądania od dostawcy usług hostingowych wyjaśnień i udostępnienia dokumentacji technicznej i operacyjnej wynikającej ze stosowania środków szczególnych bądź wglądu w tę dokumentację.

3. Dostawca usług hostingowych narażony na treści o charakterze terrorystycznym usuwa naruszenia przepisów prawa i nieprawidłowości stwierdzone w ramach nadzoru sprawowanego przez Szefa ABW w terminie określonym w pisemnym zaleceniu.

Art. 26d. 1. Nakaz usunięcia lub stwierdzenie naruszenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2021/784, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Do postępowań w tych sprawach w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2021/784 i niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 6, art. 7, art. 7b, art. 8, art. 12, art. 14, art. 16, art. 24, art. 26 § 1 i 2, art. 28-30, art. 32, art. 33, art. 35 § 1, art. 50, art. 54-56, art. 63-65, art. 72, art. 75 § 1, art. 77, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 104, art. 105 § 1, art. 112, art. 113 § 1, art. 156-158, art. 217 oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

2. Wskazywanie dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 2021/784, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Do postępowań w tych sprawach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, o których mowa w ust. 1, oraz art. 107 tej ustawy.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

4. Dostawcy usług hostingowych, w stosunku do którego Szef ABW wydał nakaz usunięcia, lub dostawcy treści, którego treści obejmuje nakaz usunięcia, przysługuje prawo do wniesienia na ten nakaz skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia:

1) jego dostarczenia w trybie, o którym mowa w art. 3 ust. 5 rozporządzenia 2021/784 - w przypadku dostawcy usług hostingowych;

2) otrzymania informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2021/784 - w przypadku dostawcy treści.

5. Dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści, w stosunku do którego Szef ABW wydał decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2021/784, przysługuje prawo do wniesienia na tę decyzję skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o tej decyzji.

6. Dostawcy usług hostingowych, w stosunku do którego Szef ABW wydał decyzję, o której mowa w art. 5 ust. 4, 6 lub 7 rozporządzenia 2021/784, przysługuje prawo do wniesienia na tę decyzję skargi do sądu administracyjnego.

7. Skargi, o których mowa w ust. 4-6, mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935), o ile strona nie zawnioskuje o przeprowadzenie rozprawy, a sąd uzna, że wszystkie okoliczności sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione i przeprowadzenie rozprawy jest zbędne. Przepis art. 122 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosuje się.

Art. 26e. Dostawca usług hostingowych, w stosunku do którego został wydany nakaz usunięcia, w terminie do dnia 1 marca każdego roku przekazuje Szefowi ABW dane, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia 2021/784, za rok poprzedni.

Art. 26f. 1. Dostawca usług hostingowych, który nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lub 6, art. 4 ust. 2 lub 7, art. 5 ust. 1-3, 5 lub 6, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 14 ust. 5, art. 15 ust. 1 lub art. 17 rozporządzenia 2021/784, podlega karze pieniężnej.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Szef ABW, w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę warunki i okoliczności określone w art. 18 rozporządzenia 2021/784 w wysokości do 4 % całkowitych obrotów uzyskanych przez dostawcę usług hostingowych w poprzednim roku obrotowym.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.

4. Środki z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 26g. 1. W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie nałożenia kary pieniężnej dostawca usług hostingowych jest obowiązany do dostarczenia Szefowi ABW, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej.

2. W przypadku niedostarczenia przez dostawcę usług hostingowych danych lub gdy dostarczone przez tego dostawcę dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary pieniężnej Szef ABW ustala podstawę wymiaru tej kary w sposób szacunkowy, uwzględniając ogólnie dostępne dane finansowe dotyczące tego dostawcy, w tym kryteria, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Art. 26h. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Szefa ABW, o której mowa w art. 26f ust. 2, stała się prawomocna.”.