Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852 i 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3:

a) w pkt 2 w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113b ust. 1”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113a ust. 1 - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście.”;

2) użyte w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c i w pkt 3 w lit. a, w art. 13 w ust. 6, w art. 14 w ust. 2, w art. 109 w ust. 1, w art. 127 w ust. 3 oraz w art. 145e w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „na podstawie art. 113 ust. 1 i 9” zastępuje się wyrazami „na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 albo art. 113a ust. 1”;

3) w art. 28c w ust. 1 wyrazy „art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n” zastępuje się wyrazami „art. 28g ust. 2 i 3 oraz art. 28h-28n”;

4) w art. 28g:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, w przypadku gdy obecność na nich nie jest wirtualna, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 2, dotyczą działalności, która jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym podmiot niebędący podatnikiem, na rzecz którego są świadczone te usługi, posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.”;

5) w art. 86 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, innych niż te, do których stosuje się zwolnienie, o którym mowa w art. 113b ust. 1, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami;”;

6) w art. 91 ust. 7e otrzymuje brzmienie:

„7e. Podatnik, który skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3, art. 113 ust. 1 albo art. 113a ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.”;

7) w art. 96:

a) po ust. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu:

„3c. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 3, zamierzają skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113b ust. 1, i dotychczas nie zostały zarejestrowane jako „podatnik VAT zwolniony”, są obowiązane złożyć zgłoszenie rejestracyjne przed złożeniem powiadomienia, o którym mowa w art. 113b ust. 2.

3d. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatnika, o którym mowa w art. 113a ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Naczelnik urzędu skarbowego, po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, rejestruje podatnika jako:

1) „podatnika VAT czynnego”,

2) „podatnika VAT zwolnionego” - w przypadku podatnika, o którym mowa w:

a) ust. 3 i 3c,

b) art. 113a ust. 1, jeżeli złożył zawiadomienie w celu rejestracji jako podatnik VAT UE

- i na jego wniosek potwierdza to zarejestrowanie.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Jeżeli podatnik utraci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113a ust. 1, lub zrezygnuje z tego zwolnienia, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego:

1) przed dniem, w którym traci prawo do tego zwolnienia - w przypadku utraty tego prawa,

2) przed początkiem miesiąca, od którego rezygnacja ze zwolnienia jest skuteczna zgodnie z art. 113a ust. 6 - w przypadku kontynuowania wykonywania czynności określonych w art. 5

- przy czym przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”,

d) po ust. 7bb dodaje się ust. 7bc w brzmieniu:

„7bc. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla, z urzędu, podatnika, o którym mowa w art. 113a ust. 1, z rejestru jako podatnika VAT czynnego po uzyskaniu informacji o zidentyfikowaniu go za pomocą indywidualnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 113a ust. 2 pkt 2, i zawiadamia go o tym wykreśleniu. W przypadku gdy podatnik ten podlegał zarejestrowaniu jako podatnik VAT UE, naczelnik urzędu skarbowego pozostawia go w rejestrze, nadając mu status „podatnika VAT zwolnionego”. Przepisu ust. 12 nie stosuje się.”;

8) w art. 96b w ust. 3 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) podstawę prawną zwolnienia - w przypadku podatników, o których mowa w art. 113a ust. 1, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE;”;

9) w art. 99 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „na podstawie art. 113” dodaje się wyrazy „albo art. 113a”;

10) w art. 106b w ust. 2 po wyrazach „na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9” dodaje się wyrazy „ , art. 113a ust. 1”;

11) w art. 106e w ust. 1:

a) w pkt 4 po wyrazach „z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a” dodaje się wyrazy „oraz pkt 25”,

b) w pkt 19 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9” dodaje się wyrazy „ , art. 113a ust. 1”,

c) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113a ust. 1 - indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 113a ust. 2 pkt 2.”;

12) w art. 106f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16-21, 24 i 25 oraz ust. 2-6, 10 i 11 stosuje się odpowiednio.”;

13) w art. 109 w ust. 3 wyrazy „na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9” zastępuje się wyrazami „na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 albo art. 113a ust. 1”;

14) w art. 113:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u którego wartość sprzedaży, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 200 000 zł.”,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz”,

- w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych”,

c) w ust. 9 po wyrazach „przez podatnika” dodaje się wyrazy „posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju,”,

d) w ust. 13 uchyla się pkt 3;

15) po art. 113 dodaje się art. 113a i art. 113b w brzmieniu:

„Art. 113a. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) całkowita roczna wartość dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium Unii Europejskiej, z wyłączeniem podatku od wartości dodanej, w tym wartość sprzedaży na terytorium kraju, z wyłączeniem podatku, zwana dalej „rocznym obrotem na terytorium Unii Europejskiej”, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 100 000 euro;

2) wartość sprzedaży u tego podatnika, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1, przy czym przepisy art. 113 ust. 2 i 9 stosuje się odpowiednio;

3) podatnik nie dokonuje na terytorium kraju dostaw towarów ani świadczenia usług, o których mowa w art. 113 ust. 13.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia jest obowiązany:

1) powiadomić państwo członkowskie, na terytorium którego posiada siedzibę działalności gospodarczej, o zamiarze skorzystania ze zwolnienia na terytorium kraju oraz

2) uzyskać w państwie członkowskim, na terytorium którego posiada siedzibę działalności gospodarczej, indywidualny numer identyfikacyjny zawierający kod EX, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym EX”, na potrzeby korzystania ze zwolnienia na terytorium kraju.

3. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie są spełnione, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie skorzystania ze zwolnienia na terytorium kraju, na które służy zażalenie.

4. Zwolnienie przysługuje od dnia, w którym państwo członkowskie, na terytorium którego podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej:

1) poinformuje podatnika o nadaniu numeru identyfikacyjnego EX na potrzeby korzystania ze zwolnienia na terytorium kraju;

2) potwierdzi podatnikowi numer identyfikacyjny EX na potrzeby korzystania ze zwolnienia na terytorium kraju - w przypadku gdy został on już nadany na potrzeby korzystania ze zwolnienia na terytorium innego państwa członkowskiego.

5. Podatnik informuje państwo członkowskie, na terytorium którego posiada siedzibę działalności gospodarczej, o rezygnacji ze zwolnienia na terytorium kraju.

6. Rezygnacja, o której mowa w ust. 5, jest skuteczna od:

1) pierwszego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformował o tej rezygnacji - w przypadku gdy poinformowanie nastąpiło w pierwszym albo drugim miesiącu kwartału;

2) drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformował o tej rezygnacji - w przypadku gdy poinformowanie nastąpiło w ostatnim miesiącu kwartału.

7. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na terytorium kraju przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 lub 9, lub roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej przekroczy kwotę 100 000 euro, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono jedną z tych kwot, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

8. Przeliczenia na złote wartości wyrażonych w walutach obcych na potrzeby określenia wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 7, dokonuje się według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu roku, a w przypadku gdy w tym dniu kurs wymiany nie został opublikowany - według kursu wymiany z następnego dnia, w którym został opublikowany.

9. Przepisy art. 113 ust. 10a-12 stosuje się odpowiednio.

Art. 113b. 1. Podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i którego roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej nie przekroczył w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 100 000 euro, może skorzystać ze zwolnienia dla dostaw towarów i świadczenia usług w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, na warunkach określonych przez to państwo członkowskie, jeżeli to państwo członkowskie wprowadziło zwolnienie na zasadach odpowiadających regulacjom, o których mowa w art. 113a.

2. W celu skorzystania ze zwolnienia podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia, zwane dalej „uprzednim powiadomieniem”.

3. Uprzednie powiadomienie zawiera dane podatnika, informację o państwie członkowskim lub państwach członkowskich, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia, a także dane dotyczące rocznego obrotu na terytorium Unii Europejskiej tego podatnika w poprzednim i bieżącym roku podatkowym.

4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając informacje przekazane przez właściwe organy podatkowe państw członkowskich, w terminie 35 dni roboczych po dniu otrzymania uprzedniego powiadomienia:

1) informuje podatnika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego poprzedzonego kodem PL i zawierającego kod EX, zwanego dalej „polskim numerem identyfikacyjnym EX”, na potrzeby korzystania ze zwolnienia, jeżeli:

a) państwo członkowskie, w którym podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia, potwierdziło jego prawo do korzystania ze zwolnienia w tym państwie,

b) co najmniej jedno z państw członkowskich, w którym podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia, potwierdziło jego prawo do korzystania ze zwolnienia w tym państwie - w przypadku gdy podatnik w uprzednim powiadomieniu wskazał więcej niż jedno państwo członkowskie, w którym zamierza korzystać ze zwolnienia,

2) potwierdza podatnikowi polski numer identyfikacyjny EX nadany na potrzeby korzystania ze zwolnienia - w przypadku gdy w uprzednim powiadomieniu podatnik wskazał więcej niż jedno państwo członkowskie, w którym zamierza korzystać ze zwolnienia, i polski numer identyfikacyjny EX został już nadany na potrzeby korzystania ze zwolnienia na terytorium jednego z tych państw członkowskich, a kolejne państwo członkowskie potwierdziło prawo podatnika do korzystania ze zwolnienia

- przy czym jeżeli warunki uprawniające do nadania lub potwierdzenia polskiego numeru identyfikacyjnego EX wymagają dodatkowego zweryfikowania w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin do czasu zakończenia tej weryfikacji.

5. W przypadku gdy roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej podatnika przekroczył w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym kwotę 100 000 euro, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie nadania polskiego numeru identyfikacyjnego EX, na które służy zażalenie.

6. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków korzystania ze zwolnienia określonych przez państwo członkowskie, które wskazał w uprzednim powiadomieniu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie informacji przekazanych przez właściwy organ podatkowy tego państwa członkowskiego, informuje podatnika o odmowie skorzystania ze zwolnienia w tym państwie członkowskim, przy czym jeżeli podatnik nie spełnia warunków korzystania ze zwolnienia we wszystkich państwach członkowskich, które wskazał w uprzednim powiadomieniu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje również postanowienie o odmowie nadania polskiego numeru identyfikacyjnego EX, na które służy zażalenie.

7. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego aktualizację uprzedniego powiadomienia w przypadku:

1) zamiaru skorzystania ze zwolnienia w kolejnym państwie członkowskim;

2) zamiaru rezygnacji ze zwolnienia w państwie członkowskim;

3) zmiany danych w nim zawartych.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w terminie 35 dni roboczych po dniu otrzymania aktualizacji uprzedniego powiadomienia, potwierdza podatnikowi polski numer identyfikacyjny EX na potrzeby korzystania ze zwolnienia w kolejnym państwie członkowskim. Jeżeli warunki uprawniające do potwierdzenia polskiego numeru identyfikacyjnego EX wymagają dodatkowego zweryfikowania w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin do czasu zakończenia tej weryfikacji.

9. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków korzystania ze zwolnienia określonych przez państwo członkowskie, które wskazał w aktualizacji uprzedniego powiadomienia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie informacji przekazanych przez właściwy organ podatkowy tego państwa członkowskiego, informuje podatnika o odmowie skorzystania ze zwolnienia w tym państwie członkowskim.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, rezygnacja ze zwolnienia jest skuteczna od:

1) pierwszego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformował o tej rezygnacji - w przypadku gdy poinformowanie nastąpiło w pierwszym albo drugim miesiącu kwartału,

2) drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformował o tej rezygnacji - w przypadku gdy poinformowanie nastąpiło w ostatnim miesiącu kwartału

- przy czym właściwy naczelnik urzędu skarbowego informuje podatnika o państwie członkowskim, w którym zwolnienie przestało mieć zastosowanie.

11. W przypadku gdy podatnik poinformował o rezygnacji ze zwolnienia we wszystkich państwach członkowskich, w których korzystał ze zwolnienia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w terminach, o których mowa w ust. 10, wydaje postanowienie o dezaktywacji polskiego numeru identyfikacyjnego EX, na które służy zażalenie i które podlega natychmiastowemu wykonaniu, oraz dezaktywuje ten numer.

12. W przypadku gdy:

1) roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej podatnika w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym przekroczył kwotę 100 000 euro lub

2) podatnik przestał spełniać warunki korzystania ze zwolnienia we wszystkich państwach członkowskich, w których korzystał ze zwolnienia, lub

3) zwolnienie przestało mieć zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, w których podatnik korzystał ze zwolnienia, lub

4) podatnik poinformował o zakończeniu swojej działalności gospodarczej lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że jego działalność gospodarcza zakończyła się, w szczególności w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 4a pkt 3, 4 lub 6

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wydaje postanowienie o dezaktywacji polskiego numeru identyfikacyjnego EX, na które służy zażalenie i które podlega natychmiastowemu wykonaniu, oraz dezaktywuje ten numer.

13. W przypadku gdy jedno z państw członkowskich, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, poinformuje, że:

1) przestał on spełniać warunki korzystania ze zwolnienia w tym państwie członkowskim lub

2) zwolnienie przestało mieć zastosowanie w tym państwie członkowskim

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego informuje podatnika o państwie członkowskim, w którym podatnik przestał spełniać warunki korzystania ze zwolnienia lub zwolnienie przestało mieć zastosowanie.

14. Podatnik jest obowiązany do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

1) informacji kwartalnej - w terminie miesiąca od końca kwartału, przy czym termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy;

2) korekty informacji kwartalnej - niezwłocznie, w przypadku zmian w informacji kwartalnej.

15. Informacja kwartalna zawiera dane podatnika, w tym informacje o polskim numerze identyfikacyjnym EX, oraz dane o wysokości obrotów osiągniętych w każdym z państw członkowskich za dany kwartał, w tym o wartości sprzedaży na terytorium kraju.

16. W przypadku gdy polski numer identyfikacyjny EX został nadany w kwartale następującym po kwartale, w którym podatnik złożył uprzednie powiadomienie, albo w jednym z kolejnych kwartałów, podatnik wraz z informacją kwartalną składaną za kwartał, w którym został nadany polski numer identyfikacyjny EX, składa informacje kwartalne za kwartał, w którym złożył uprzednie powiadomienie, oraz za kolejne kwartały poprzedzające nadanie polskiego numeru identyfikacyjnego EX.

17. W przypadku gdy roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej podatnika przekroczy kwotę 100 000 euro, podatnik, w terminie 15 dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty, składa informację kwartalną za okres od początku kwartału do dnia, w którym ta kwota została przekroczona.

18. Pisma w sprawie korzystania ze zwolnienia, w tym uprzednie powiadomienie, informacje kwartalne i pełnomocnictwo szczególne, o którym mowa w art. 138e Ordynacji podatkowej, oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

19. Do składania pism, o których mowa w ust. 18, jest uprawniony podatnik posiadający konto w e-Urzędzie Skarbowym, na którym został podany aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu, o którym mowa w art. 35e ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

20. Wymóg podania aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu na koncie w e-Urzędzie Skarbowym dotyczy również podatnika, jeżeli działa przez pełnomocnika.

21. Do przeliczenia na euro wartości wyrażonych w złotych lub innych walutach na potrzeby określenia wysokości rocznego obrotu na terytorium Unii Europejskiej przepis art. 113a ust. 8 stosuje się odpowiednio.

22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w uprzednim powiadomieniu wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego powiadomienia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia w państwie członkowskim;

2) szczegółowy zakres danych zawartych w informacji kwartalnej wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych.”;

16) w art. 120:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dla dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych zgodnie z ust. 4 i 5 stawka podatku wynosi 22 %.”,

b) użyte w ust. 10 w pkt 2 i 4 wyrazy „art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113” zastępuje się wyrazami „art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 113 lub art. 113a”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:

1) dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5,

2) dzieł sztuki nabytych od podatnika podatku od wartości dodanej innego niż dokonujący dostawy towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5

- jeżeli dzieła sztuki nabyte przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 % albo podatkiem od wartości dodanej według stawki odpowiadającej stawce, o której mowa w art. 98 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.”;

17) w art. 146ef w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 110” dodaje się wyrazy „ , art. 120 ust. 3a”;

18) art. 146ei otrzymuje brzmienie:

„Art. 146ei. Przepis art. 120 ust. 11 pkt 1 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8 %, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146ef.”.